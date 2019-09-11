Telefon dolandırıcılarına 20 bin TL kaptırdı, 5 bin Euro daha yatıracakken kurtarıldı - YENİDEN

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 20 bin TL'sini kaptıran Satılmış Kabaoğlu (71), şüphelilerin daha fazla para istemesi üzerine, 56 kilometre uzaklıktaki Ereğli'ye gidip, 5 bin Euro daha yatıracakken polis ekiplerince engellendi.

Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup Devrek ilçesine yerleşen Satılmış Kabaoğlu'nu arayan dolandırıcı, polis olduğunu söyleyerek kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını ve operasyon için para göndermesi gerektiğini söyledi. Kabaoğlu da bankadaki 20 bin TL'sini Mersin'deki kişiye havale yaptı. Daha fazla para isteyen dolandırıcıya inanmayı sürdüren Kabaoğlu, Ereğli ilçesinde bankada 5 bin Euro parası olduğunu söyledi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle aracıyla 56 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine giden Kabaoğlu, ilk olarak parasından 5 bin lirasını çekti. Dolandırıcıların parayı kabul etmemesi üzerine bankadaki geri kalan 4 bin Euro parasını daha çekti. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere başka bir bankaya giden Kabaoğlu, oğlu Necati Kabaoğlu'nun polislere ihbarı sonucu son anda engellendi. Polislerin dolandırıldığını anlattığı Kabaoğlu, büyük şaşkınlık yaşadı.