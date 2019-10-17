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Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyalarını kaptıran E.C.’nin (64) şikayeti üzerine güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden Ş.A., Denizli’de yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA’da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyalarını kaptıran E.C.’nin (64) şikayeti üzerine güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden Ş.A., Denizli’de yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya’ya getirilen Ş.A. altınları alıp Denizli’deki S.B.’ye götürme karşılığında 2 bin 250 lira komisyon aldığını söyledi.
Kütahya’nın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’nde oturan E.C.’yi ev telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan S.B., bir kuyumcudan gasp edilen altınların evinde tespit edildiğini ve incelemek için alacaklarını söyledi. Denizli’den gelen diğer şüpheli Ş.A., yaşlı kadını evinden 23 bin liralık ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçtı.
Ziynet eşyalarını kaptıran E.C. bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Mahalledeki güvenlik kameralarında polis ekiplerince yapılan inceleme de Ş.A.’nın altınları aldıktan sonra Denizli’ye kaçtığı tespit edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheli Ş.A. kiraladığı 20 AAR 278 plakalı otomobille Acıpayam ilçesinde yakalanarak Kütahya’ya getirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada olay günü güvenlik kamerasına da yansıyan ve yakalanmamak için çıkarttığı elbiseler bulundu.
KOMİSYONLA ÇALIŞIYORMUŞ
Şüpheli Ş.A., yaşlı kadının evinden aldığı altınları Denizli’deki şüpheli S.B.’ye götürme karşılığında 2 bin 250 lira komisyon aldığını itiraf etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlarda 13 ayrı suç kaydı bulunan S.B.’nin de yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdıTelefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdıTelefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdıTelefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

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