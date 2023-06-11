HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu! Ses analizi ile tespit edildiler

Telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu! Ses analizi ile tespit edildiler

11.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 3 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik 'Akort' operasyonu düzenlendi. Aradıkları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran ve yapılan ses analizlerinden tespit edilen 7 şüpheli operasyonla yakalandı. İşte detaylar...

Telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu! Ses analizi ile tespit edildiler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp, ‘adınız terör olayına karıştı, operasyon yapılacak, paralarınızın seri numarası alınacak, hesabınızı FETÖ ele geçirdi, adınıza hesaplar açıldı, örgüt, adınıza kimlik çıkarttı’ gibi cümlelerle ikna ederek paralarını alan suç şebekesine yönelik çalışma yapıldı.

776e991f275c40d37797725001abebc2

Çağrı merkezi gibi işleyen, sürekli hat değiştiren ve sahte hatlar kullanan şüpheliler, ekiplerin 2 aylık teknik takibi ile ses analizinden tespit edildi.

ec9586940fcdea643ae54fcc5106cf43

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen ‘Akort’ operasyonunda Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 il için uyarı geldi: Bugün plan yapanlar dikkat!20 il için uyarı geldi: Bugün plan yapanlar dikkat!
MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!
Türk bayraklı gemiyi ele geçiren göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti!Türk bayraklı gemiyi ele geçiren göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır telefon dolandırıcılığı

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.