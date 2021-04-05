Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor. Telefon dolandırıcılarının tuzağına ise bu kez Elazığ’da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadın düştü. Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler.

TİCARİ TAKSİYLE DOLANDIRICILARIN AYAĞINA GİTTİ

Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya’ya çağırdılar. Telaşla ticari taksi ile Malatya’da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi.

85 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yeniden taksiyle Elazığ’a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.