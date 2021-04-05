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Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı

05.04.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın ticari taksi ile geldiği Malatya’da dolandırıcılara 350 bin TL’sini kaptırırken, polis güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüphelilerden 2’sini yakaladı.

Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor. Telefon dolandırıcılarının tuzağına ise bu kez Elazığ’da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadın düştü. Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler.

TİCARİ TAKSİYLE DOLANDIRICILARIN AYAĞINA GİTTİ

Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya’ya çağırdılar. Telaşla ticari taksi ile Malatya’da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi.

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85 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yeniden taksiyle Elazığ’a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.

Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya’ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa’da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya’ya getirilirken, şüpheli H.E.’nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

340 BİN TL PARA KAYIP

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL’ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Elazığ

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