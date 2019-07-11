Telefon dolandırıcılarına parasını kaptırdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kendilerini 'polis' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanarak, 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin euro kaptıran İ.G. (70), polise başvurdu. Dolandırıcıların parayı alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli Ağacık Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. Bu kişiler İ.G.'ye, "Adın FETÖ soruşturmasına karıştı. Hakkında yakalama kararı çıktı. Biz senin masum olduğunu biliyoruz. Ancak operasyonda kullanmak üzere evde ne kadar nakit para varsa bize getirmelisin" dedi. İ.G. bunun üzerine evinde bulunan 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin Euro'yu alarak, dolandırıcıların verdiği adrese gitti. İ.G., dolandırıcıların talimatları doğrultusunda, Orhan Camii'nin karşısına park ettiği aracın içine paraları bırakıp, sağ kapıyı açık bırakarak uzaklaştı. Daha sonra dolandırıcılardan biri, araçtan paraları alıp, kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan İ.G., polis merkezine gitti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları incelemesi sonucu A.G.'nin kimliğini tespit etti. A.G., İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. A.G., emniyetteki ifadesinde taksici olduğunu, tanımadığı bir kişinin kendisini arkadaşının çantasını almak için Sakarya'ya götürmesini istediğini ve 500 liraya Adapazarı'na getirdiğini söyledi. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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