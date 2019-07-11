HABER

Telefon dolandırıcılarına parasını kaptırdı (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kendilerini 'polis' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanarak, 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin euro kaptıran İ.G.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kendilerini 'polis' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanarak, 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin euro kaptıran İ.G. (70), polise başvurdu. Dolandırıcıların parayı alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli Ağacık Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. Bu kişiler İ.G.'ye, "Adın FETÖ soruşturmasına karıştı. Hakkında yakalama kararı çıktı. Biz senin masum olduğunu biliyoruz. Ancak operasyonda kullanmak üzere evde ne kadar nakit para varsa bize getirmelisin" dedi. İ.G. bunun üzerine evinde bulunan 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin Euro'yu alarak, dolandırıcıların verdiği adrese gitti. İ.G., dolandırıcıların talimatları doğrultusunda, Orhan Camii'nin karşısına park ettiği aracın içine paraları bırakıp, sağ kapıyı açık bırakarak uzaklaştı. Daha sonra dolandırıcılardan biri, araçtan paraları alıp, kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan İ.G., polis merkezine gitti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları incelemesi sonucu A.G.'nin kimliğini tespit etti. A.G., İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. A.G., emniyetteki ifadesinde taksici olduğunu, tanımadığı bir kişinin kendisini arkadaşının çantasını almak için Sakarya'ya götürmesini istediğini ve 500 liraya Adapazarı'na getirdiğini söyledi. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
15 yaşındaki Hüseyin'in karnı motorlu testereyle kesildi15 yaşındaki Hüseyin'in karnı motorlu testereyle kesildi
Küçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildiKüçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.