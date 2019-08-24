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Telefon dolandırıcılarından muhtar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yaşayan N.B.'yi cep telefonu ile arayan ve kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, terör olayları ile bağlantılı olduğunu söyleyerek para vermesini istedi.

Telefon dolandırıcılarından muhtar kurtardı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yaşayan N.B.'yi cep telefonu ile arayan ve kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, terör olayları ile bağlantılı olduğunu söyleyerek para vermesini istedi. Parayı hazırlayarak kendisini arayan kişinin yanına gitmek için hazırlanan N.B., durumdan haberdar olan mahalle muhtarının uyarısı ile jandarma karakoluna gitti.
İlçe merkezinde yaşayan N.B.'yi cep telefonundan arayan bir kişi kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıttı. Telefondaki şüpheli N.B.'ye terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlendiğini, adına kayıtlı telefon ve banka hesaplarının yine terör örgütü elemanları tarafından kullandığını söyleyerek temize çıkması için para vermesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcılarına inanarak elindeki para ve ziynet eşyaları ile birlikte Şanlıurfa’da belirtilen adrese gitmek için yola çıkan N.B. olaydan haberdar olan mahalle muhtarları tarafından uyarıldı. Telefon dolandırıcılarına vermek üzere hazırladığı toplam 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 25 bin TL nakit para ile jandarma karakoluna giden N.B. durumu anlatarak şikayetçi oldu. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu telefon dolandırıcılarının İstanbul’da olduğu belirlenirken, Şanlıurfa'da bağlantılı oldukları kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, telefonla arayıp kendilerini savcı, jandarma veya polis olarak tanıtıp para talebinde bulunanları hiçbir vatandaşımız asla dikkate almasın ve en yakın güvenlik birimlerine suç duyurusunda bulunsunlar diyerek uyarıda bulundu.

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