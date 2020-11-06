HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 18:56 | Son Güncelleme

Denizli ve Bolu’da kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 kişinin, Mersin’de 23 Ekim’de bir araçtan 55 bin lira parayı 10 saniyede çalma anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre şüpheliler H.Ç.

Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Denizli ve Bolu’da kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 kişinin, Mersin’de 23 Ekim’de bir araçtan 55 bin lira parayı 10 saniyede çalma anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre şüpheliler H.Ç. (34), A.G. (40) Mersin’in Erdemli ilçesinde bankadan çıkan M.T. adlı vatandaşı takibe aldı. Şüpheliler, M.T. adlı vatandaşın park halindeki otomobilinin lastiklerini patlattı. Her şeyden habersiz olan M.T. arkadaşıyla birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmeye başladı. Otomobil sahibi ve arkadaşının lastikleri değiştirdiği esnada ise H.Ç. aracın sağ ön kapısını açıp torpido gözündeki 55 bin lirayı 10 saniye içinde elindeki poşete koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelilerden A.G. ise iddiaya göre kameranın açısında olmayan bir noktada arkadaşına gözcülük yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Erdemli polisi şüphelilerin kimlik tespitini yaparak, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalandılar
Denizli ve Bolu’da telefon dolandırıcılarına yönelik Jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin içinde yer alan H.Ç. ve A.G.’nin aynı zamanda Mersin’deki otomobilden hırsızlık olayının failleri olduğu da tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ile A.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem!İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem!
Nescafe BMW çekiliş sonuçları açıklandı!Nescafe BMW çekiliş sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Tuzla'da sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var
Sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak
Son dakika: İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem!
Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde sigara yasağı!
Şehrin en işlek caddesinde sigara yasağı!
Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan koronavirüs isyanı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var
Vali böyle isyan etti: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.