Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Denizli ve Bolu’da kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 kişinin, Mersin’de 23 Ekim’de bir araçtan 55 bin lira parayı 10 saniyede çalma anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler H.Ç. (34), A.G. (40) Mersin’in Erdemli ilçesinde bankadan çıkan M.T. adlı vatandaşı takibe aldı. Şüpheliler, M.T. adlı vatandaşın park halindeki otomobilinin lastiklerini patlattı. Her şeyden habersiz olan M.T. arkadaşıyla birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmeye başladı. Otomobil sahibi ve arkadaşının lastikleri değiştirdiği esnada ise H.Ç. aracın sağ ön kapısını açıp torpido gözündeki 55 bin lirayı 10 saniye içinde elindeki poşete koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelilerden A.G. ise iddiaya göre kameranın açısında olmayan bir noktada arkadaşına gözcülük yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Erdemli polisi şüphelilerin kimlik tespitini yaparak, yakalanmaları için çalışma başlattı.