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"Telefon dolandırıcılarının numaralarını engellemek yerine şikayet edin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: - "Telefon dolandırıcıları, Ticaret Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden on-line olarak şikayet edilebilir. Bizzat Ticaret İl Müdürlüklerine şikayette bulunulabilir. Daha ötesinde savcılığa şikayet edilebilir. Telefon dolandırıcılarını engellemek yerine şikayet edin"

ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, telefon dolandırıcılığı olaylarında bu kişilerin numaralarının engellenmesi yerine ilgili kurumlara şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesaj, elektronik posta ya da sesli arama yapan dolandırıcıların sayısının arttığını belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Ticaret Bakanlığına yapılan şikayetlerin değerlendirilmesinin akabinde idari para cezasının uygulandığını aktaran Bakal, "Telefon dolandırıcıları, Ticaret Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden on-line olarak şikayet edilebilir. Bizzat Ticaret İl Müdürlüklerine şikayette bulunulabilir. Daha ötesinde savcılığa şikayet edilebilir. Telefon dolandırıcılarını engellemek yerine şikayet edin. Muhakkak ki karşılığını bulacaksınız. Vatandaşların şikayet etmemesi dolandırıcıların önünü açıyor." dedi.

Bakal, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu çiğneyenler hakkında yapılacak her şikayetin titizlikle incelendiğini vurguladı.

Arayan kişinin numarasını engellemenin bir çözüm olmadığına işaret eden Bakal, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, önce telefonlarına gelen mesajı siliyor, arayan numarayı da engelliyor fakat 'Bilgilerimizin bu insanlarda ne işi var?' sorusunu kendimize bir sormamız lazım. Telefon numaralarımız nereden ellerine geçiyor? Nasıl önlem almalıyız? Bunlar çözüm değil. Başka birini arıyorlar ve dolandırıcılığa devam ediyorlar. Aslında şikayet edilmedikçe bu dolandırıcılar yüz buluyorlar. Ticaret Bakanlığımız konu hakkında çok duyarlı. Devletimiz önem veriyor. Sadece e-Devlet sistemimize girip on-line şikayette bulunabiliriz. Üşenmeyip şikayetlerimizi yaptığımızda, usulsüz yollarla bilgilerimizi çalan bu insanlara gerekli dersi vermiş oluruz."

Bazı vatandaşların, hala bir polisin kendisini arayıp para isteyebileceğini düşünebildiğine dikkati çeken Bakal, "Hala birçok vatandaşımız bu yöntemlerle dolandırılıyor. Televizyon ve internette sürekli bu konuyla alakalı kamu spotlarının yayınlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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