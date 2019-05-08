TELEFON DOLANDIRICILIĞI İLE 4 AYDA 10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETE YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları terör örgütüyle bağlantıları olduğunu ve para vermezlerse hapse gireceklerini söyleyerek kandırıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 20 kişilik şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Şüphelilerin kurbanlarına bankadan tüm paralarını çektirdikten sonra park gibi tenha bir yere çağırarak sözde daha sonra iade edeceklerini söyleyerek aldıkları tespit edildi. Bazı olaylarda parayı alırken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin 4 ay içinde aynı yöntemi kullanarak 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin kurbanlarını dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kurbanlarını cep telefonlarıyla görüşüp yönlendirmeleri ve ellerinde para dolu poşetle parka gelmelerini sağlamaları görülüyor.

İstanbul'da telefonda arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada 4 ay süren telefon ve fiziki takip yapılarak şüphelilerin organize bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANARAK ARIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı bilgisayar programları kullanarak, karşı tarafa sözde 155 polis imdat telefonundan arıyormuş gibi gösterdikleri daha sonra polis ya da savcı olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kurbanlarını sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, isimleri adına hat çıkarıp kullandığı yönünde sözlerle ikna eden şüphelilerin para vermezlerse başlarının belaya gireceğini söyledikleri öğrenildi. Büyük bölümü yaşlı insanlar olan kurbanların bu yalana inanmalarının ardından bankadan tüm paralarını çektikleri, evde bulunan altın ziynet eşyalarını bir poşete koyarak şüphelilerin söylediği adrese götürerek elleriyle teslim ettikleri tespit öğrenildi. Mağdurlardan bazılarının kredi çekerek şüphelilere verdiği belirlenirken, bazı kurbanların bir kaç kez dolandırıldığı belirlendi. POLİS 4 MİLYON LİRAYI ÇALINMAKTAN KURTARDI

Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin toplam 18 mağdurdan yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polisin telefon dinlemeleri sırasında şüphelilerin 4 milyon lirayı alarak kaçmalarını engelleyerek 9 kişiyi yakaladığı ve tutuklanmalarını sağladığı belirtildi.