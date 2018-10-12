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Telefon dolandırıcılığı son anda önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

MARDİN'de, kendisini 'astsubay' olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı 2 kişiyi, "Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış" diyerek dolandırmaya kalkıştı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, kendisini 'astsubay' olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı 2 kişiyi, "Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış" diyerek dolandırmaya kalkıştı. Jandarma 2 kişinin, dolandırıcıya para göndermesine son anda engel oldu.
Olay dün merkez Artuklu ilçesi Göllü Mahallesi'nde yaşandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, 2 kşiyi arayıp, kendisini 'astsubay' olarak tanıttı ve "Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış" diyerek dolandırmaya çalıştı. Dolandırılmaya çalışan 2 kişinin akrabaları '156 Alo Jandarma' hattını arayarak, durumu bildirdi.
Jandarma görevlilileri, 2 kişiye ulaşarak, dolandırıcıya para göndermelerine son anda engel oldu, dolandırıcıyı yakalamak için de çalışma başlattı.

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