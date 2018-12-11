Telefon dolandırıcılığı şüphelilerinden biri yakalandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bahriye T.'ye (56), kendilerini polis diye tanıtarak kadının 20 bin lira değerindeki altınlarını alan iki dolandırıcılık şüphelisinden İbrahim A., polis tarafından yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde oturan Bahriye T.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis diye tanıttı. Dolandırıcılar, Bahriye T.'ye, adına kredi kartları çıkarılıp terör örgütlerine yardım yapıldığını söyledi. Daha sonra Bahriye T.'nin evine gelen iki dolandırıcı, kendilerine para vermesi durumunda asıl suçluları yakalayacaklarını söyledi. Bahriye T. de 20 bin TL değerindeki altınlarını dolandırıcılara verdi. Altınlarını verdiği iki kişi gittikten sonra dolandırıldığını anlayan Bahriye T. durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkâlini belirledikleri şüphelilerden İbrahim A.'yı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin, altınları bozdurup parayı da kendi hesaplarına yatırdıkları, polisin de İbrahim A.'nın hesabına bloke koydurduğu öğrenildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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