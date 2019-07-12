Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, kendini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen bir şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Telefonla arayan bazı kişilerin kendilerini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış" diyerek dolandırıcılık yaptığı şikayetlerinin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Kurulan özel ekip, Kumlubel Mahallesi’nde anne ve babası evde olmayan 11 yaşındaki bir çocuğun 3 bin lirası ile Esentepe Mahallesi’nde yaşayan K.E.’nin (81) 4 bin 700 lirasını alarak dolandırdığı tespit edilen şüpheli Ömer T.’yi (23), Eskişehir-Seyitgazi karayolunda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.