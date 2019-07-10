Telefon dolandırıcılığına 5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de telefonla arayıp, kendisini banka çalışanı olarak tanıttığı ev kadını Nuran G.'yi (35) 3 bin 500 lira dolandırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Nizamettin B. (24), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda Nizamettin B. iddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesinde oturan Nuran G.'yi cep telefonu ile aradı. Kendisini kamu bankası çalışanı olarak tanıtan Nizamettin B., Nuran G.'den hesabında şüpheli hareketler olduğunu müdahale etmesi için internet bankacılığı şifresini istedi. Ardından da kendi hesabına 3 bin 500 lira havale yaptı. Dolandırıldığını anlayan Nuran G. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Nizamettin G. hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nizamettin B., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara'dan katılırken, mağdur Nuran G. de salonda hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Nizamettin B., "Olayla uzaktan ya da yakından hiç bir alakam yok. Ben de mağdurum. Bugüne kadar hiç bir suç işlemedim. Beraatımı istiyorum" dedi.

Dolandırıldığını öne süren Nuran G. ise, "Cep telefonu ile arayarak bankadan aradığını ve hesabımda şüpheli hareketler olduğunu söyledi. Müdahale etmesi gerektiğini belirttti. Ben de 'Bankaya geleyim o zaman' deyince de, 'O zamana iş gecikir hemen müdahale etmemiz lazım' cevabını verdi. İnternet bankacılığı şifremi istedi, verdim. Ardından da cep telefonuma Nizamettin'in hesabına 3 bin 500 lira havale yaptığıma dair mesaj geldi. Bankaya gidince dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme, tutuksuz sanık Nizamettin B.'ye, 5 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay sürecini gözönüne alan heyet sanığın tutuksuzluk halinin devamını kararlaştırdı.



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