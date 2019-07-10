HABER

Telefon dolandırıcılığına 5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de telefonla arayıp, kendisini banka çalışanı olarak tanıttığı ev kadını Nuran G.'yi (35) 3 bin 500 lira dolandırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Nizamettin B.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de telefonla arayıp, kendisini banka çalışanı olarak tanıttığı ev kadını Nuran G.'yi (35) 3 bin 500 lira dolandırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Nizamettin B. (24), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda Nizamettin B. iddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesinde oturan Nuran G.'yi cep telefonu ile aradı. Kendisini kamu bankası çalışanı olarak tanıtan Nizamettin B., Nuran G.'den hesabında şüpheli hareketler olduğunu müdahale etmesi için internet bankacılığı şifresini istedi. Ardından da kendi hesabına 3 bin 500 lira havale yaptı. Dolandırıldığını anlayan Nuran G. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Nizamettin G. hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nizamettin B., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara'dan katılırken, mağdur Nuran G. de salonda hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Nizamettin B., "Olayla uzaktan ya da yakından hiç bir alakam yok. Ben de mağdurum. Bugüne kadar hiç bir suç işlemedim. Beraatımı istiyorum" dedi.
Dolandırıldığını öne süren Nuran G. ise, "Cep telefonu ile arayarak bankadan aradığını ve hesabımda şüpheli hareketler olduğunu söyledi. Müdahale etmesi gerektiğini belirttti. Ben de 'Bankaya geleyim o zaman' deyince de, 'O zamana iş gecikir hemen müdahale etmemiz lazım' cevabını verdi. İnternet bankacılığı şifremi istedi, verdim. Ardından da cep telefonuma Nizamettin'in hesabına 3 bin 500 lira havale yaptığıma dair mesaj geldi. Bankaya gidince dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Mahkeme, tutuksuz sanık Nizamettin B.'ye, 5 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay sürecini gözönüne alan heyet sanığın tutuksuzluk halinin devamını kararlaştırdı.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Van’da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralıVan’da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Ot yangını palet fabrikasına sıçradıOt yangını palet fabrikasına sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.