Telefon dolandırıcılığını polis önledi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir vatandaş, telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılmaktan yakınlarının ihbarıyla kurtuldu.

İlçede yaşayan B.T'yi telefonla arayarak kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan süpheli, adının bir suç örgütüne karıştığını söylediği B.T'den bu işten kurtulması için evinde bulunan paraları Adana'ya götürmesini istedi.

Korku ve paniğe kapılarak yakınlarına haber vermeden evden ayrılan B.T, yanına aldığı 9 bin doları dolandırıcılara teslim etmek üzere yola çıktı.

B.T'den bir süre haber alamayan yakınları ise durumu polise bildirdi. B.T'nin Adana'ya gittiğini tespit eden polis ekipleri, bu bilgiyi Adana Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı.

Adana'da polis ekiplerince aracı durdurulan B.T, güvenlik güçlerinin durumu anlatmasıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için de çalışma başlattı.

