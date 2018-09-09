Telefon dolandırıcılığıyla edinilen mallara el konuldu

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yapan suç örgütünün elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla akrabalarının üzerine kaydettirdiği belirlenen mallara mahkeme kararıyla el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Gelirleri Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da Adana merkezli 10 ilde 43 şüphelinin tutuklandığı telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Ahmet E'nin (42) yakınlarını takibe aldı.

Ahmet E'nin, 86 kişiyi dolandırarak elde ettiği parayla toplam tutarı 1,9 milyon lira olan bir ev, 2 tır, bir minibüs, 2 tarla, 96 küçükbaş hayvan, 80 güvercin ve çok sayıda tavuk aldığı belirlendi.

Mahkeme kararıyla Ahmet E'nin akrabalarının üzerine kaydettirdiği ev, araçlar, tarla ve kiralanan çiftlikteki hayvanlara el konuldu.

El konulan malların Milli Emlak Müdürlüğünce satılacağı ve elde edilecek gelirin 86 mağdura dağıtılacağı öğrenildi.

Adana merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik 5 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Ahmet E'nin de bulunduğu 43'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

