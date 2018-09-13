Telefon dolandırıcısı 2 kişiye suçüstü

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde telefonla aradıkları Nurkan E.'yi (75), kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra dolandırmaya kalkışan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.
2 telefon dolandırıcısı, Nurkan E. isimli yaşlı kadına telefon ederek kendilerini 'polis' olarak tanıttı ve bankadaki hesabının terör örgütünce ele geçirildiğini söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı kadından, bankadaki mevduatını verecekleri hesaba EFT yapmasını, evdeki altın ve diğer parasını da kendilerine teslim etmesini istedi. Nurkan E. durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Nurkan E.'nin evinin çevrsinde ve bankada önlem aldı. Nurkan E. polisin yönlendirmesiyle bankaya giderek dolandırıcıların verdiği hesaba 90 bin lira EFT yaptı ve eve döndü. Polisler kadın bankadan çıktıktan sonra yaptığı işlemi durdurdu. Bu sırada eve ulaşan kadını takip eden Muhammed Furkan C. (20) ve Sait Y. (35) eve girerek altın ve paralarını aldı. Polis ekipleri dolandırıcaları evden çıkarken gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Muhammed Furkan C. ve Sait Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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