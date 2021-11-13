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Telefon dolandırıcısı, 54 bin euro ile otogarda yakalandı

13.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te, yaşlı çifti arayan telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.A., kendisini 'polis' olarak tanıtıp, 350 gram külçe altınlarını dolandırdı. Polis, M.A.’yı başka dolandırıcılık olayından elde ettiği 54 bin 515 euro ile otogarda yakaladı.

Telefon dolandırıcısı, 54 bin euro ile otogarda yakalandı

Olay, 2 Kasım'da İzmit’te meydana geldi. M.A., bir süredir takip ettiği yaşlı çifti cep telefonlarından arayarak, kendisini 'polis' olarak tanıttı.

KORKUYA KAPILAN ÇİFT 350 GRAM KÜLÇE ALTINI VERDİ

Yaşlı çifte, kimlik bilgilerinin, kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen soygunda ele geçirildiği yalanını söyleyen M.A., evlerinde bulunan altını talep etti. Korkuya kapılan çift, evlerine gelen M.A.’ya 350 gram külçe altını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

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ÜZERİNDEN 54 BİN 515 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.A.’yı, İstanbul Esenler 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yakaladı. Gözaltına alınan M.A.’nın üzerinde 54 bin 515 euro ele geçirildi.

Paranın benzer yöntemle dolandırılan, Edirne’de yaşayan R.A.’ya ait olduğu tespit edildi. Kocaeli’ne getirilen M.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 54 bin 515 euro ise polis tarafından sahibi R.A.’ya teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmit
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