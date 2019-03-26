HABER

"Telefon dolandırıcısı" güvenlik kameralarından tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Adana'da, kendisini MİT personeli olarak tanıttığı çiftin 65 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, yaklaşık 50 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu yakalandı

Adana'da telefonla görüştüğü çiftin, kendisini MİT personeli olarak tanıtıp 65 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, 100'e yakın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Cumali İ. (67) ve Esma İ. (65) çiftinin 20 gün önce kendilerini telefonla arayan kişi tarafından dolandırılmasıyla ilgili polis, araştırma başlattı.

Şüphelinin telefonla ulaştığı Cumali İ'ye kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, "kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, bunu örgütsel faaliyetlerde kullandıklarını ve bu örgütlere yönelik MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli bir operasyon yürüttükleri" yalanına inandırıp Cumali İ'nin evden çıkmasını sağladığı belirlendi.

Daha sonra bu kişinin Cumali İ'den evinin telefon numarasını alıp eşi Esma İ. (65) ile irtibata geçerek kocasının emniyette sorguya alındığını, evdeki altınların incelenmek üzere polise teslim edilmesi gerektiğini söylediği tespit edildi.

Bir süre sonra da eve gelen kişinin ev sahibi kadından poşete koyduğu 65 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp uzaklaştığı öğrenildi.

- Polisler 50 saatlik görüntüyü izledi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çiftin yaşadığı evin çevresindeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının 50 saatlik görüntü kaydını inceleyerek evden altınları alan şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini tespit etti.

Çevresine kendisini "Murat" olarak tanıtan zanlı, ekip tarafından düzenlenen operasyonla evinin yakınında yakalandı.

Suç kaydı bulunmayan ve gerçek isminin Muzaffer A. (31) olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Cumali İ. (67) ve Esma İ. (65) çifti, 6 Mart'ta kendilerini telefonla arayan kişilerce 65 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alınarak dolandırılmıştı. Polis, çiftin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Yaşar, oto sanatkarlarıyla buluştuYaşar, oto sanatkarlarıyla buluştu
Morhipo yeni markasını duyurduMorhipo yeni markasını duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana altın dolandırıcılık mit yakalanma yaşlı çift

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.