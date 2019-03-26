"Telefon dolandırıcısı" güvenlik kameralarından tespit edildi

Adana'da telefonla görüştüğü çiftin, kendisini MİT personeli olarak tanıtıp 65 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, 100'e yakın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Cumali İ. (67) ve Esma İ. (65) çiftinin 20 gün önce kendilerini telefonla arayan kişi tarafından dolandırılmasıyla ilgili polis, araştırma başlattı.

Şüphelinin telefonla ulaştığı Cumali İ'ye kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, "kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, bunu örgütsel faaliyetlerde kullandıklarını ve bu örgütlere yönelik MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli bir operasyon yürüttükleri" yalanına inandırıp Cumali İ'nin evden çıkmasını sağladığı belirlendi.

Daha sonra bu kişinin Cumali İ'den evinin telefon numarasını alıp eşi Esma İ. (65) ile irtibata geçerek kocasının emniyette sorguya alındığını, evdeki altınların incelenmek üzere polise teslim edilmesi gerektiğini söylediği tespit edildi.

Bir süre sonra da eve gelen kişinin ev sahibi kadından poşete koyduğu 65 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp uzaklaştığı öğrenildi.