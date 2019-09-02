HABER

Telefon dolandırıcısı, Iraklı vatandaşı 13 bin 370 lira dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Samsun’da kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı.

Samsun’da kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu Türkmen Ali İbrahim Younus Al M.’yi (22) kendini polis olarak tanıtıp kimliğiyle telefon hattı alınmış olduğunu ve bu hatla da başkaları aranıp tehdit edildiğini söyleyip korkutup kandırdı. Dolandırıcı, Iraklı gençten evde bulunan para ve altınları alıp göç idaresine gitmesini istedi. Evdeki paraları alan Ali İbrahim Younus Al M. ile telefonla konuşmayı sürdüren dolandırıcı bu kez paraları bankaya yatırmasını isteyip verdiği hesap numarasına 13 bin 270 lira para yatırttı. Dolandırıcı, daha sonra da 100 liralık kontör yükletti. Dolandırıldığını anlayan Iraklı genç polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Otomobilin çarptığı yaya yaralandıOtomobilin çarptığı yaya yaralandı
Freni boşalan otobüs istinat duvarından aşağıya uçtuFreni boşalan otobüs istinat duvarından aşağıya uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.