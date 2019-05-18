Telefon dolandırıcısı, kasayı 'biz açarız’ diyerek götürmüş

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’de, kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcının yalanına inanan kişi, paraların kasada olduğunu söyledi. Eve gelen dolandırıcı, kasanın açılamadığını görünce ‘Biz açarız’ diyerek içerisinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı alıp götürdü.

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan kişileri telefonla arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi, ‘Adınız FETÖ olaylarına karıştı’ yalanıyla 3 kişiden toplam 200 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler durumu polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak çalışmalara başladı.

AÇAMADIĞI ÇELİK KASAYI ALDI

Polis, 3 Mayıs günü Sakarya'da yaşayan kişinin telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanarak telefonla aldığı talimatlar doğrultusunda Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine 90 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası getirerek istenilen yere bıraktığını, 14 Mayıs günü İzmit'te yaşayan kişiden 60 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındığını belirledi. 16 Mayıs günü ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kişinin evine gelen telefon dolandırıcılarının, kasanın açılamadığının bildirilmesi üzerine kasayı kendilerinin açabileceklerini belirterek içerisinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı aldıklarını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, vatandaşları dolandıran şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan A.K.(25) olduğunu belirledi. Zanlının Karamürsel'de ailesi ile birlikte yaşadığı eve baskın düzenlendi. A.K.'nin evinde yapılan aramada dolandırdığı kişilerden birine ait kimlik ele geçirilirken, Gölcük'ten çalınan kasa ise evinin yakınındaki metruk binanın içerisinde bulundu. Gözaltına alınan A.K., sorgusunda suçunu kabul ederken, mağdurlara yapılan telefon aramalarının ise il dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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