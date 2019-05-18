HABER

Telefon dolandırıcısı, kasayı 'biz açarız’ diyerek götürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de, kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcının yalanına inanan kişi, paraların kasada olduğunu söyledi.

Telefon dolandırıcısı, kasayı 'biz açarız’ diyerek götürmüş

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’de, kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcının yalanına inanan kişi, paraların kasada olduğunu söyledi. Eve gelen dolandırıcı, kasanın açılamadığını görünce ‘Biz açarız’ diyerek içerisinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı alıp götürdü.
Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan kişileri telefonla arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi, ‘Adınız FETÖ olaylarına karıştı’ yalanıyla 3 kişiden toplam 200 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler durumu polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak çalışmalara başladı.
AÇAMADIĞI ÇELİK KASAYI ALDI
Polis, 3 Mayıs günü Sakarya'da yaşayan kişinin telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanarak telefonla aldığı talimatlar doğrultusunda Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine 90 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası getirerek istenilen yere bıraktığını, 14 Mayıs günü İzmit'te yaşayan kişiden 60 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındığını belirledi. 16 Mayıs günü ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kişinin evine gelen telefon dolandırıcılarının, kasanın açılamadığının bildirilmesi üzerine kasayı kendilerinin açabileceklerini belirterek içerisinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı aldıklarını tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Polis, vatandaşları dolandıran şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan A.K.(25) olduğunu belirledi. Zanlının Karamürsel'de ailesi ile birlikte yaşadığı eve baskın düzenlendi. A.K.'nin evinde yapılan aramada dolandırdığı kişilerden birine ait kimlik ele geçirilirken, Gölcük'ten çalınan kasa ise evinin yakınındaki metruk binanın içerisinde bulundu. Gözaltına alınan A.K., sorgusunda suçunu kabul ederken, mağdurlara yapılan telefon aramalarının ise il dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Telefon dolandırıcısı, kasayı 'biz açarız’ diyerek götürmüşTelefon dolandırıcısı, kasayı 'biz açarız’ diyerek götürmüş

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hafif ticari aracın çarptığı kahveci yaralandıHafif ticari aracın çarptığı kahveci yaralandı
Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma: 2 şüpheli yaralı (1) Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma: 2 şüpheli yaralı (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.