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Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’de özellikle yaşlı insanları dolandıran kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp ikna eden dolandırıcılar, 41 bin 500 avroyu Türk parasına çevirerek kendilerine teslim etmelerini istedi.

Balıkesir’de özellikle yaşlı insanları dolandıran kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp ikna eden dolandırıcılar, 41 bin 500 avroyu Türk parasına çevirerek kendilerine teslim etmelerini istedi. Mağdurun ihbarıyla harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, 41 bin 500 avro parayı Türk Lirasına çevirdikten sonra mağdurdan parayı almaya gelen şüpheli E.A.’yı suçüstü yakaladı.
Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen film gibi operasyon sonrasında kıskıvrak yakalanan E.A., Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A. isimli telefon dolandırıcılığı zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, hiçbir polis, jandarma gibi kolluk güçlerinin vatandaşlardan telefonla para isteyemeyeceğini vurgulayarak, bu şekilde dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı
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