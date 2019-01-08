Telefon dolandırıcısı kuryeleri, bankadan para çekerken yakalandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- EDİRNE'de telefon dolandırıcısı mağduru bir kişinin yatırdığı 18 bin lirayı, Konya'nın Akşehir ilçesinde çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y. (19), ifadesinde 3 kişinin kendilerine, hesaba yatan parayı çekip vermeleri halinde 500 lira para teklif ettiğini öne sürdü. Polis bu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de oturan ve ismi açıklanmayan bir kişi, dün polisi arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının verdiği hesaba 18 bin lira yatırdığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen polis, hesabın Konya'nın Akşehir ilçesinde Y.Y.'ye ait olduğunu belirleyip, bankadan bloke konmasını istedi. Banka görevlileri Y.Y.'nin bloke edilen hesaptan para çekmeye çalışması üzerine polise haber verdi. Polis, Y.Y ve yanındaki arkadaşı İ.Ş.'yi (19) gözaltına aldı.

Y.Y. ifadesinde, Doğanhisar ilçesinde üniversite öğrencisi olduğunu ve ilçede oturan S.K. (26), M.Ç. (21) ve A.Ç.'nin (21), “Sizin hesap numaranıza para yollayacaklar. Bu parayı siz bize çekip teslim edin, biz de size 500 TL verelim” teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini ileri sürdü. İki genç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, gençlerin ifadesi doğrultusunda 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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