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Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:16 | Son Güncelleme

Malatya’da, cep telefonuyla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde ikamet eden S.K.’yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 1 kişi S.K.’nın 61 bin TL parasını aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı

Malatya’da, cep telefonuyla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde ikamet eden S.K.’yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 1 kişi S.K.’nın 61 bin TL parasını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan S.K.’nın başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin F.K. (29) olduğu ve Yalova’da bir otelde kaldığı belirlendi. Konu hakkında bilgilendirilen Yalova il Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zanlıyı kaldığı otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."
Kalın: "(ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararı) Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz."Kalın: "(ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararı) Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz."
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