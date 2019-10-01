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Telefon dolandırıcısı polisin takibi sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul’dan geldiği Samsun’da kendilerini polis olarak tanıtıp evine giderek korkutup kandırdığı yaşlı adamın paralarını elden teslim alan dolandırıcı, polisin takibi sonucu yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde 23 Eylül’de meydana geldi.

Telefon dolandırıcısı polisin takibi sonucu yakalandı

İstanbul’dan geldiği Samsun’da kendilerini polis olarak tanıtıp evine giderek korkutup kandırdığı yaşlı adamın paralarını elden teslim alan dolandırıcı, polisin takibi sonucu yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde 23 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye bilgiye göre telefon dolandırıcıları, telefonla arayıp kendini polis olarak tanıttıkları 65 yaşındaki Mehmet T.’yi adının suça karıştığını ileri sürüp verdiklere hesaba para yatırmasını istediler. Yaşlı adam verilen hesaba 95 bin lira para yatırdı. Dolandırıcılar, kredi kartı bilgilerini aldıkları yaşlı adamın kartından da 25 bin lira aldı. Dolandırıcılar bu kez de eve gelen polisin arama yapacağını ve gelen polise evdeki paraları teslim etmesini söyleyerek korkutup kandırmaya devam etti. Dolandırıcılar İstanbul’dan Samsun’a gönderdikleri Siirt Eruh doğumlu Kadir Ö.’yü (21) Mehmet T.’nin evine yönlendirdi. Yaşlı adamın evine giden Kadir Ö., 12 bin 500 dolar, 450 euro ve bin 210 lira parayı elden teslim alıp daha sonra söz konusu paraları birlikte ekip çalışması yaptıkları diğer dolandırıcıların verdikleri banka hesabına havale yaptı ve Samsun’dan İstanbul’a geri döndü. Telefon dolandırıcıları bu kez yine Samsun’da bir kişiye telefonla ulaşıp Kadir Ö.’yü Samsun’a gönderdi. Dün Samsun’a gelen ancak bu kez mağdurun inanmaması üzerine Samsun’dan İstanbul’a kaçmak isteyen Kadir Ö., Samsun polisinin takibi sonucu yolcu otobüsünde Havza ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosunda sorgulanan Kadir Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçunu kabul eden Kadir Ö., "Uyuşturucu kullandığım için Silivri Cezaevine girdim. Burada bir kişiyle tanıştım. Cezaevinden tahliye olunca İstanbul Bağcılar’dan buluştuğum kişi bana paraya ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Çok paraya ihtiyacım olduğumu söyledim. Bana tanıştıracağı kişilerin beni telefonla arayıp onların verdiği adreslere gidip aldığım altın ve paraları verdikleri hesaba havala etmemi söyledi. İşini halledip İstanbul’a geleceğimi söyledi. Kabul ettim" dedi ve karıştığı diğer olayları anlattı.
Yapılan araştırma sonucu Kadir Ö.’nün Balıkesir’de de bir kişiden aynı yöntemle yüklü miktarda para aldığı tespit edildi.

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