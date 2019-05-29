Telefon dolandırıcısı üniversite öğrencileri yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 2, öğrenci jandarma tarafından yakalandı.

Bartın Kızılelma Köyü'nde yaşayan B.Ç.'yi arayan dolandırıcı kendini Emniyet Müdürü olarak tanıttı. Telefondaki kişi şu an ülke genelinde önemli bir operasyon olduğunu belirttiği B.Ç.'ye, 578 kişilik terör örgütü listesinde yer aldığını ve evinde bulunan ziynet eşyaları ile bankada bulunan parasını söyleyeceği adrese bırakmalarını istedi.

Durumdan şüphelenen B.Ç. jandarmaya haber verdi. Jandarma, Şanlıurfa merkezli şebekenin Bartın'da bulunan 2 üyesini belirledi. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu optisyenlik bölümünde öğrenim gören 2 öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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