Telefon dolandırıcısı yakalanıp, tutuklandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, telefonla aradığı kişiyi kendisini savcı olarak tanıtıp, FETÖ soruşturmasında adının geçtiği yalanıyla yaklaşık 35 bin lira dolandıran Kadir Ç., yakalanıp, tutuklandı.

Manavkuyu Mahallesi 245 Sokak'ta oturan kişiyi telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan Kadir Ç., FETÖ soruşturmasında adının geçtiğini, kendisine yardım edebileceğini söyleyip, para talep etti. Paniğe kapılan vatandaş, Kadir Ç.'ye para vermeyi kabul etti. Kadir Ç., "Polis arkadaş gelip, parayı alacak" diyerek vatandaşın evine gitti. Evde bulunan 12 bin TL ve 3 bin 535 Euro'yu alan Kadir Ç. kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden bu kişi, polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 4 günlük bir çalışma sonucu Kadir Ç.'yi Konak ilçesi Basmane semtinde kaldığı otelde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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