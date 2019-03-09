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Telefon dolandırıcısına 1 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak 1 kişiyi 2700 TL dolandıran sanık 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.2016 yılında, kendisini Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memuru olarak tanıtan Y.Y.Y, E.E.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak 1 kişiyi 2700 TL dolandıran sanık 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.
2016 yılında, kendisini Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memuru olarak tanıtan Y.Y.Y, E.E. isimli kadını arayarak, annesinin kimliğinin bir canlı bomba eyleminde bulunduğunu söyleyerek, verdiği hesap numarasına 2700 TL para yatırılmasını istedi. Panikle bankaya giden E.E. ve annesi E.E. verilen hesap numarasına söylenilen miktarda parayı yatırdı.
Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kadın durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme ve tetkikler sonrası iki kadını dolandıran kişinin Y.Y.Y. olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Y.Y.Y. hakkında savcılık tarafından dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Y.Y.Y. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti dolandırıcılık yaptığı tespit edilen sanığı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etti.

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