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Telefon dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, bankadan aradığını söyleyip Nejdet A.'yı 4 bin lira dolandıran Ahmet A., 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, bankadan aradığını söyleyip Nejdet A.'yı 4 bin lira dolandıran Ahmet A., 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
​Olay, 2017 yılının Şubat ayında meydana geldi. Telefonda özel bir bankanın müşteri hizmetleri numarasına benzer bir numarayla aranan Nejdet A., "Hesabınızdan para çekildi' yalanıyla kredi kartı bilgileriyle 4 bin 100 lira dolandırıldı. Nejdet A., dolandırıldığını fark edip savcılığa şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmanın ardından dolandıran kişinin Ahmet A. olduğu tespit edildi. Ahmet A. hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Ahmet A. katılmazken, Nejdet A. ise hazır bulundu.
Duruşmada ifade veren Nejdet A., "'Hesabınızdan para çekildi, yardımcı olalım' dediler. Ben de panikle yardımcı olmalarına izin verdim. Paramı kurtaracaklarını sanırken paramı aldılar. Bütün bilgilerimi saydılar. Bankadan arandığıma inandım. Zaten aranan numara banka müşteri hizmetleri numarasıyla aynıydı. Kredi kartımdan 4 bin 100 lira başka hesaba aktarıldı. Dolandırıldım ve şikayetçi oldum" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Ahmet A.'nın 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 bin 820 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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