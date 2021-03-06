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Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu

06.03.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı adamın 11 bin lirasını dolandırmak istedi.

Kahramanmaraş’ta kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı adamın 11 bin lirasını dolandırmak istedi. Polis ve vatandaşın uyanıklığı ile telefon dolandırıcısı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçesinde bir vatandaşın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylemesi üzere durumu polis ekiplerine bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, yaşlı vatandaş ile iş birliği yaparak dolandırıcı ile buluşmasını istedi. Dolandırıcının, yaşlı adamın banka hesabında bulunan 11 bin lirayı çekip kendisine teslim etmesini istemesi üzerine, polis ekipleri yaşlı adama paraların arasına konulan kağıtlar ile bir deste para görüntüsü oluşturdu. Belirtilen adreste yaşlı adam ve dolandırıcı buluştu. Adreste hazır bekleyen polis ekipleri ise dolandırıcıyı suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli H.T, telefonla mağdur vatandaşları tuzağına çekerek dolandırdığı iddia edildi.
Telefon dolandırıcısı H.T, Emniyetteki işlemlerin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaşlı vatandaş ise kendisine yardım eden emniyet güçlerine teşekkür etti.

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