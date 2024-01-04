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  4. Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

04.01.2024 07:43 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği iddiaları gündem yarattı. İddialara göre ‘torpil’ isteyenler arasında adı geçen AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’de bulunuyordu. Çelebi torpil iddialarına sert çıkarak paylaştığım mesajdaki kişi bir ‘şehit yakını’ karşılığını verdi. İşte detaylar…

Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yarattı. Can'ın telefon ekranında yer alan "Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz" mesajını paylaşan Fox TV, Can'ın torpil yaptığını iddia etti. Söz konusu haberde, Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin de torpil talep ettiği öne sürüldü.

Ramazan Can, Fox TV muhabirini cevaplamadan uzaklaşırken Çelebi ise konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Şehit yakını diyerek mülakatta hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. İsteyen gazetecilere gösterelim" dedi.

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FOX TV MUHABİRLERİ TELEFON EKRANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programına katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın telefonunu kullandığı dakikalar Fox TV tarafından kayda alındı. Bakan Yardımcısı Can'ın telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajını yayınlayan Fox TV, Can'ın özel kalemine gönderdiği mesajın ardından telefonuna gelen "Abi notunuzu aldık, takip edeceğiz" mesajını da paylaştı. Fox TV, Can'ın torpil yaptığını ve suç üstü yakalandığını öne sürdü.

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Video haberde, Can'ın kendisine soru soran Fox TV muhabirini cevaplamadan hızlı adımlarla uzaklaştığı da görüldü.

MEHMET ALİ ÇELEBİ ‘TORPİL’ İDDİALARINI ‘ŞEHİT YAKINI’ DİYEREK YALANLADI

Habere göre Can'a mesaj gönderenler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de yer aldı. İddiaların ardından sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşan Çelebi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş.

Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş.

Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur!

Satırın altında 'ŞEHİT YAKINI' da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor!

İsteyen gazetecilere gösterelim!!!"

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