Telefon ekranları artık kırılmayacak

Şirket; sert, pürüzlü yüzeylere düştüğünde 2 metreye kadar düşme performansı elde ettiğini ve aynı zamanda çizilme direncinde 2 kat iyileşme ile Corning Gorilla Glass 6’yı geçtiğini söyledi.
Bu açıklamalara ek olarak, Gorilla Glass Victus’un çizilme direnci, rekabetçi alüminosilikat camlardan 4 kata kadar daha iyi görünüyor. Ayrıca yeni teknoloji Corning Gorilla Glass 5 ve Corning Gorilla Glass 6’ya kıyasla daha düşük yumuşama noktasına sahip.
Corning, Samsung’un yakın gelecekte Gorilla Glass Victus’u benimseyen ilk müşteri olacağını söyledi. Bu yüzden 5 Ağustos’ta gelen Samsung Galaxy Note20 Ultra modelinde bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle baktığımızı söyleyebiliriz.
Aynı konuda yorum yapan Mobil Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Bayne şunları söyledi;
“Yere düşen telefonlar ekran kırılmaları ile sonuçlanıyor. Ancak daha iyi camlar geliştirdikçe, telefonlar daha fazla dayanıklı olmaya başladı. Ancak cihazların kullanılabilirliğini etkileyebilecek daha görünür çizikler maalesef ki oluşuyordu.
Teknologlarımızdan tek bir hedefe odaklanmalarını istemek gibi tarihi yaklaşımımız yerine, onlardan hem damla hem de çizilmeyi iyileştirmeye odaklanmalarını istedik. Bu yüzden Gorilla Glass Victus’u duyurmaktan gurur duyuyoruz.”
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