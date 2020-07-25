Telefon ekranları artık kırılmayacak

Şirket; sert, pürüzlü yüzeylere düştüğünde 2 metreye kadar düşme performansı elde ettiğini ve aynı zamanda çizilme direncinde 2 kat iyileşme ile Corning Gorilla Glass 6’yı geçtiğini söyledi.

Bu açıklamalara ek olarak, Gorilla Glass Victus’un çizilme direnci, rekabetçi alüminosilikat camlardan 4 kata kadar daha iyi görünüyor. Ayrıca yeni teknoloji Corning Gorilla Glass 5 ve Corning Gorilla Glass 6’ya kıyasla daha düşük yumuşama noktasına sahip.

Corning, Samsung’un yakın gelecekte Gorilla Glass Victus’u benimseyen ilk müşteri olacağını söyledi. Bu yüzden 5 Ağustos’ta gelen Samsung Galaxy Note20 Ultra modelinde bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle baktığımızı söyleyebiliriz.

Aynı konuda yorum yapan Mobil Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Bayne şunları söyledi;

“Yere düşen telefonlar ekran kırılmaları ile sonuçlanıyor. Ancak daha iyi camlar geliştirdikçe, telefonlar daha fazla dayanıklı olmaya başladı. Ancak cihazların kullanılabilirliğini etkileyebilecek daha görünür çizikler maalesef ki oluşuyordu.