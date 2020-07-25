HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Telefon ekranları artık kırılmayacak

Telefon ekranları artık kırılmayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.07.2020 08:05 | Son Güncelleme

Corning Incorporated bugün akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için Gorilla Glass Victus teknolojisini duyurdu.

Telefon ekranları artık kırılmayacak

Şirket; sert, pürüzlü yüzeylere düştüğünde 2 metreye kadar düşme performansı elde ettiğini ve aynı zamanda çizilme direncinde 2 kat iyileşme ile Corning Gorilla Glass 6’yı geçtiğini söyledi.

Bu açıklamalara ek olarak, Gorilla Glass Victus’un çizilme direnci, rekabetçi alüminosilikat camlardan 4 kata kadar daha iyi görünüyor. Ayrıca yeni teknoloji Corning Gorilla Glass 5 ve Corning Gorilla Glass 6’ya kıyasla daha düşük yumuşama noktasına sahip.

Corning, Samsung’un yakın gelecekte Gorilla Glass Victus’u benimseyen ilk müşteri olacağını söyledi. Bu yüzden 5 Ağustos’ta gelen Samsung Galaxy Note20 Ultra modelinde bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle baktığımızı söyleyebiliriz.
Aynı konuda yorum yapan Mobil Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Bayne şunları söyledi;
“Yere düşen telefonlar ekran kırılmaları ile sonuçlanıyor. Ancak daha iyi camlar geliştirdikçe, telefonlar daha fazla dayanıklı olmaya başladı. Ancak cihazların kullanılabilirliğini etkileyebilecek daha görünür çizikler maalesef ki oluşuyordu.

Teknologlarımızdan tek bir hedefe odaklanmalarını istemek gibi tarihi yaklaşımımız yerine, onlardan hem damla hem de çizilmeyi iyileştirmeye odaklanmalarını istedik. Bu yüzden Gorilla Glass Victus’u duyurmaktan gurur duyuyoruz.”

Video oyunları şiddet eğilimini arttırıyor mu? İşte tüm detaylar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Google'ın seçtiği isim iştahları kabarttı!Google'ın seçtiği isim iştahları kabarttı!
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi

Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi

Rusya'nın Libya planı deşifre oldu! Uydu fotoğrafları yayınlandı

Rusya'nın Libya planı deşifre oldu! Uydu fotoğrafları yayınlandı

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Uzun uzun öpüşmeleri olay olmuştu! O sahneler işinden etti

Uzun uzun öpüşmeleri olay olmuştu! O sahneler işinden etti

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekabet mahkeme salonuna taşındı: Tesla Rivian'a dava açtı!

Bu otomobili üretti, davalık oldu! Bakın neden...

İştahlar yine kabardı: Android 11'in ismi açıklandı!

Google'ın seçtiği isim iştahları kabarttı!

6 gün suda kalan iPhone X bir mucizeye imza attı!

Tek kelime ile mucize!

Netflix kapanırsa izleme yolları var mı? Netflix Türkiye kapanırsa La casa de papel, Dark izleme yolu var mı?

Netflix Türkiye kapanırsa izleme yolları nedir?

Jüpiter'in uydusu Ganymede'in kuzey kutbu böyle görüntülendi!

Bilim insanlarını heyecanlandıran fotoğraf!

Nazardan bile koruyabilir: Akıllı telefonlar için Gorilla Glass Victus tanıtıldı!

Bu teknoloji akıllı telefonları nazardan bile koruyabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.