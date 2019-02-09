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Telefon gaspçıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde 1 kişinin darp edilerek cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde 1 kişinin darp edilerek cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gasp olayına karışan Y.F. ve M.K. isimli 2 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen her 2 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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