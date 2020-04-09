Telefon gibi televizyon: Huawei ilk akıllı televizyonu Vision X65'i tanıttı!

Huawei akıllı televizyon piyasasına giriş yapacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde firmanın kendi paylaştığı posterler de bunun en net örnekleriydi. O posterlerde Huawei ilginç özelliklere sahip bir televizyondan bahsetmişti. Bu da çok yakın bir zamanda Huawei markalı bir akıllı televizyon göreceğimizin habercisiydi. Nitekim posterler yanılmadı. Vision X65 gerçek oldu.

HUAWEİ VİSİON X65 AKILLI TELEVİZYON TANITILDI

Huawei, Çin'de düzenlediği etkinlikte markanın ilk akıllı televizyonu olma özelliği taşıyan Huawei Vision X65'i görücüye çıkardı. 65 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olan Vision X65, bu ekranda HDR videolar oynatabiliyor ve bu videoları 120 Hz'de de çalıştırabiliyor. 1 ms gecikme süresi vadeden akıllı televizyon, tam 1.000 nit parlaklık sunuyor. Ekran panelinin altında ise Honghu 989 adı verilen bir işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ekranın üstünde ise akıllı televizyonun en dikkat çekici ürünü yer alıyor.

VİSİON X65'İN TELEFONLAR GİBİ ÖN KAMERASI VAR

Akıllı telefonlar gibi bir ön kameraya sahip olan Vision X65, bu kamerası ile 24 MP çözünürlüğünde video görüşmeleri yapmaya imkan veriyor. Ancak tüketicilerin televizyonun kamerasıyla yapabildikleri bununla da sınırlı değil.