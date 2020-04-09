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Telefon gibi televizyon: Huawei ilk akıllı televizyonu Vision X65'i tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 10:54 | Son Güncelleme

Huawei, ilk akıllı televizyonu Vision X65'in duyurusunu gerçekleştirdi. Huawei'nin Çin'de düzenlediği etkinlikte sahne alan Vision X65, telefonlarda yer alan bir özelliği de bünyesinde barındırıyor. Peki Huawei Vision X65 özellikleri neler? Huawei Vision X65 fiyatı ne kadar?

Telefon gibi televizyon: Huawei ilk akıllı televizyonu Vision X65'i tanıttı!

Huawei akıllı televizyon piyasasına giriş yapacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde firmanın kendi paylaştığı posterler de bunun en net örnekleriydi. O posterlerde Huawei ilginç özelliklere sahip bir televizyondan bahsetmişti. Bu da çok yakın bir zamanda Huawei markalı bir akıllı televizyon göreceğimizin habercisiydi. Nitekim posterler yanılmadı. Vision X65 gerçek oldu.

vision x65

HUAWEİ VİSİON X65 AKILLI TELEVİZYON TANITILDI

Huawei, Çin'de düzenlediği etkinlikte markanın ilk akıllı televizyonu olma özelliği taşıyan Huawei Vision X65'i görücüye çıkardı. 65 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olan Vision X65, bu ekranda HDR videolar oynatabiliyor ve bu videoları 120 Hz'de de çalıştırabiliyor. 1 ms gecikme süresi vadeden akıllı televizyon, tam 1.000 nit parlaklık sunuyor. Ekran panelinin altında ise Honghu 989 adı verilen bir işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ekranın üstünde ise akıllı televizyonun en dikkat çekici ürünü yer alıyor.

VİSİON X65'İN TELEFONLAR GİBİ ÖN KAMERASI VAR

Akıllı telefonlar gibi bir ön kameraya sahip olan Vision X65, bu kamerası ile 24 MP çözünürlüğünde video görüşmeleri yapmaya imkan veriyor. Ancak tüketicilerin televizyonun kamerasıyla yapabildikleri bununla da sınırlı değil.

huawei vision x65-3

Tüketiciler isterlerse bu kamerayı kullanarak televizyonu el ile kontrol edebiliyor. Kamera istendiğinde açık hale gelip istendiğinde kapanabiliyor. Böylece güvenlik kaygılarının da önüne geçiliyor.

Huawei Vision X65 kamera

Vision X65 ses konusuna da oldukça yetenekli gözüküyor. Zira, televizyonda 6 adet 10 watt'lık full frekans, 6 adet 3 watt'lık yüksek frekans ve 2 adet de 18 watt'lık düşük frekans olmak üzere toplamda 14 hoparlör bulunuyor. Tüm bunlar bir ses sistemi varmışcasına TV deneyimi sunuyor. Şimdi gelelim Huawei Vision X65'in fiyatına.

Huawei Vision X65 hoparlör

HUAWEİ VİSİON X65 FİYATI

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre Vision X65'in fiyatı 3.530 dolar olacak. Fakat televizyon şimdilik Çin'de ön satışta. Yakında Vision X65'in Çin sınırlarını aşması bekleniyor.

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