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Telefon görüşmesi için minareye çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde Saçlı ve Karabağ mahallelerinde yaşayan vatandaşlar telefon çekmediği için çareyi minarenin üst şerefesine çıkmakta buldu.

Telefon görüşmesi için minareye çıkıyorlar

İzmir’in Kiraz ilçesinde Saçlı ve Karabağ mahallelerinde yaşayan vatandaşlar telefon çekmediği için çareyi minarenin üst şerefesine çıkmakta buldu. GSM operatörlerine ve yetkililere seslenen vatandaşlar, bölgede baz istasyonlarının yetersiz olduğunu söyledi.
Bozdağlar’ın eteklerinde bulunan Saçlı ve Karabağ mahallelerinde vatandaşlar telefon çekmediği için minareye çıkmaya devam ediyor. İki mahallenin ortak camisinin minaresi dışında telefon çeken bir nokta olmadığını dile getiren vatandaşlar, 3G ve 4,5 G’nin ardından 5G’nin gündemde olduğu 2019 yılında halen telefon çekmeme sorunuyla pençeleştiklerini aktardılar.
Saçlı Mahallesi Muhtarı Hulusi Çetin, Kiraz ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olmalarına karşın bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle telefonların çekmeme sorunuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Vadide kalan mahallede telefon çekmiyor
Küçük Menderes Nehri’nin doğduğu vadi yakınlarında olan mahallede telefon konuşmalarının sık sık kesildiğini internete girmenin ise mümkün olmadığını dile getiren Çetin, “Bugün köyümüzde gençler internete sadece kooperatifin oradan girebiliyor. O da kooperatifteki internet modemi sayesinde. Bunun dışında telefon doğru düzgün çekmiyor. Telefon çekmediği için çoğu zaman minareye çıkmak durumundayız. Herkesin minareye çıkma gibi bir şansı da yok. İnternetten de mahrumuz. Acil bir durum olsa ne yapacağız? Bu konuda devletimizin ve siyasilerimizin çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

“5G konuşuluyor biz 3G’ye bile razıyız”
Minarede bile telefonda sağlıklı iletişimin zor olduğunu aktaran mahalle sakinlerinden Bilal Yağcı, “Halimiz ortada. Kimi firmanın telefon hattı minarede bile çekmiyor. Televizyonda görüyoruz. 5G’ye geçilecek diye. Biz 3G’ye bile razıyız. Çünkü o bile hiç bu bölgeye gelmedi. Evet mahallelerimiz vadi gibi bir bölgede ama bunun bir çözümü olmalı. Telefon dahi çekmezken internet de bizim için hayal. Minareden başka telefonda karşı tarafın sesini doğru düzgün duyabildiğimiz bir yer yok. GSM firmaları buraya gelip inceleme yapsınlar. Yetkililerimiz de gelip halimizi görsünler. Kiraz’a çok yakın olmamıza rağmen telefonla Kiraz’daki yakınımıza ulaşamıyoruz” dedi.

Telefon görüşmesi için minareye çıkıyorlar

Telefon görüşmesi için minareye çıkıyorlar

Telefon görüşmesi için minareye çıkıyorlar

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