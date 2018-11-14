Telefon görüşmesi ortaya çıkardı! 'Büyük patron' yakalandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddia edildi. Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Habere göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı. Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dedi. Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü. Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prens Muhammed'den net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda "inkar edilemez bir delil olmayabileceğine" dikkati çekti.

TRUMP BASKIYI ARTIRACAK



Suudi Arabistan tarafından söz konusu ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığı savunularak, söz konusu "patronunuza söyleyin" bölümüne dair, "Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı" ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca, bu ses kayıtlarının Bin Selman ile yakın ilişkiler içinde olan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artıracağına işaret edilerek, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu kayıtları dinlediği belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer istihbarat yetkililerinin bu hafta Kaşıkçı soruşturması hakkında Kongreyi bilgilendireceği aktarıldı. Haberde görüşlerine yer verilen, ABD Kongresinin yeni döneminde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, istihbarat yetkililerinin Suudi Veliaht Prens'i doğrudan hedef gösterecek kesin bir kanıta ulaşılmasının zor olduğunu dile getirerek, "Bir cinayeti işleyen insanların kimden emir aldıklarını ya da kiminle bağlantılı olduklarını açıkça konuşmalarını beklemek çok da gerçekçi olmaz." dedi. Doğrudan bir kanıt olmamasının, istihbarat teşkilatlarının Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutmamalarına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Schiff, İstihbarat Komitesi Başkanı olur olmaz Kaşıkçı cinayetini soruşturacağı ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki eylemlerini geniş bir şekilde araştıracağının sözünü verdi.

ERDOĞAN DELİLLERİN İLGİLİ ÜLKELERİN HEPSİYLE PAYLAŞILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünde ses kayıtlarının ilgili tüm ülkelerler paylaşıldığını vurgulayarak şunları söylemişti: "Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Bu cinayetin önceden planlanmış olduğu; emrin Suud'daki üst makamlardan geldiği ortada. Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim'ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Katiller bu 18'in (cinayet öncesi Türkiye'ye gelen 15 kişi de dahil, Suudi Arabistan'da görevden alınanlar) içindedir. Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız."

BOLTON: VELİAHT PRENS'LE BİR BAĞLANTISI YOK



ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarında Kaşıkçı'nın öldürülme operasyonu ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bir Selman arasında hiçbir ilgi işareti olmadığını iddia etti. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı kısa bir ziyaretin ardından Singapur'a geçen ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton burada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarında operasyon ile Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir bağlantı olup olmadığı bir soru üzerine, "Suudi gazetecinin Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarını dinleyenlerin bu operasyonla veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ilişki bulunduğunu gösteren bir işaret bulunmadığını söylediler" dedi. Bolton, "Veliaht Muhammed bin Selman suçsuz" dedi. MAY: TÜM SORUMLULARINDAN HESAP SORULMALI



İngiltere Başbakanı Theresa May, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini vurguladı ve Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'daki temaslarında, bu konuyu dile getirdiğini söyledi. Londra'nın finans merkezi olan, "City Of London"ın belediye başkanı tarafından her yıl geleneksel olarak verilen yemeğe katılan May, burada yaptığı konuşmada ülkesinin uluslararası ortakları ile hukukun üstünlüğüne dayalı olarak iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini vurguladı. May, "Bunun en yakın örneği Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesidir" diyerek Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Suudi Arabistan temasları kapsamında bir kez daha bu konuda "saydam ve inandırıcı bir soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması" gerektiğini ifade ettiğini söyledi.