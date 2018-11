Telefon görüşmesi ortaya çıkardı! 'Büyük patron' yakalandı

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Habere göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı. Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dedi.

BOLTON: VELİAHT PRENS'LE BİR BAĞLANTISI YOK



ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarında Kaşıkçı'nın öldürülme operasyonu ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bir Selman arasında hiçbir ilgi işareti olmadığını iddia etti. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı kısa bir ziyaretin ardından Singapur'a geçen ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton burada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarında operasyon ile Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir bağlantı olup olmadığı bir soru üzerine, "Suudi gazetecinin Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarını dinleyenlerin bu operasyonla veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ilişki bulunduğunu gösteren bir işaret bulunmadığını söylediler" dedi. Bolton, "Veliaht Muhammed bin Selman suçsuz" dedi.

MAY: TÜM SORUMLULARINDAN HESAP SORULMALI



İngiltere Başbakanı Theresa May, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini vurguladı ve Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'daki temaslarında, bu konuyu dile getirdiğini söyledi. Londra'nın finans merkezi olan, "City Of London"ın belediye başkanı tarafından her yıl geleneksel olarak verilen yemeğe katılan May, burada yaptığı konuşmada ülkesinin uluslararası ortakları ile hukukun üstünlüğüne dayalı olarak iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini vurguladı. May, "Bunun en yakın örneği Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesidir" diyerek Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Suudi Arabistan temasları kapsamında bir kez daha bu konuda "saydam ve inandırıcı bir soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması" gerektiğini ifade ettiğini söyledi.