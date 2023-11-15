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  4. Telefon görüşmesine damga vurdu! Tanju Özcan "İstiyorum, çok istiyorum" diyerek açıkladı: Çok konuşulacak 'Muharrem İnce' sözleri

Telefon görüşmesine damga vurdu! Tanju Özcan "İstiyorum, çok istiyorum" diyerek açıkladı: Çok konuşulacak 'Muharrem İnce' sözleri

15.11.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Değişim vadederek CHP'nin başına gelen Özgür Özel'in dünkü konuşmasında yaptığı 'baba evi' çağrısı gündem yarattı. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye dönmeyi bekleyen isimlerden biri. Ancak Özcan'ın partiye dönmesini kendisinin dönmek istediği kadar istediği bir isim daha var. Üstelik Özcan öyle iddialı konuştu ki kendi ifadesine göre o ismin dönüşünü "hemen her CHP üyesi" istiyor.

Telefon görüşmesine damga vurdu! Tanju Özcan "İstiyorum, çok istiyorum" diyerek açıkladı: Çok konuşulacak 'Muharrem İnce' sözleri

CHP'de değişimin gerçekleşmesiyle birlikte partinin 100. yılına özgür bir af gündemde. Tanju Özcan, CHP lideri Özgür Özel'in ifadesiyle 'baba evi'ne dönmeyi iple çekiyor. Partiye geri dönmesi gündeme gelen isimlerden bir diğeri ise, CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce! İki isim geçtiğimiz günlerde telefonda görüştü. O görüşmeyi Tanju Özcan ses getirecek ifadelerle anlattı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kalıcı Konutlar mevkisinde belediye tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesiste incelemelerde bulundu. Sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında Özcan, CHP’ye dönüş talebi ile ilgili dilekçesini CHP Bolu İl Başkanlığı'na teslim ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Şu an ben tüzüğün aradığı şekilde geri dönüşümü talep ettim. Zannediyorum önümüzdeki hafta parti meclisine sevk edilecek. Orada da oylama yapılacak. Dönmem için karar çıkarsa yüzde 99 partime geri döneceğim, diyebilirim. Geldiğimiz noktada benim arzu ettiğim, yıllardır dile getirdiğim hatta bu uğurda 200 kilometre yol yürüdüğüm bir süreçte değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı. Yeni MYK değişimini yeni gölge kabine ile birlikte anlayışında önemli ölçüde değiştiğini kadroların gençleştiğini, kadınların partide daha çok söz sahibi olduğu yeni bir döneme girildiğini memnuniyetle görüyorum. Genel başkanımızdaki heyecanı görüyorum. Parti içinde kenetlenme adına atılmış bir adım var. Siyasi söylemleri nedeniyle partiden ihraç edilmiş insanların yeniden partimize dönmesi tüm parti açısından önemli. Ben yerel seçimde CHP’nin ve ülkemizin önünün açıldığını görüyorum. İhtiyaç olan bir değişimdi.”

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"CHP MUHARREM İNCE’NİN BABA EVİ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de CHP’ye geri dönmesini temenni ettiğini ifade eden Özcan, şunları söyledi:

“Muharrem İnce ile geçen gün telefonla konuştuk. Bana yeni sürecin benim için hayırlı olması dileğinde bulundu. Dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın babaevine dönme tabiri çok güzel oldu. CHP nasıl benim babaevimse, Özgür Özel’in babaeviyse en az bizim kadar Muharrem İnce’nin de babaevi. Artık ayrı gayrı olmaması lazım. Ayrı parti kurarak sonuç almanın çok kolay olmayacağını Muharrem İnce gibi tecrübeli bir siyasetçi de görmüştür. Eğer partiye dönerse kendi dönüşüm kadar sevinirim. Muharrem İnce bu partinin değerlerinden bir tanesi, partinin evlatlarından bir tanesi. Yetenekli bir siyasetçi ve halk tarafından beğenilen bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Dönmesini hemen hemen her üye ister ben de Muharrem İnce'nin CHP'ye dönmesini istiyorum, çok istiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Muharrem İnce Özgür Özel CHP
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