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Telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'

08.12.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Fon dolandırıcılığı olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın avukatı aracılığıyla 3 milyon dolar dolandırdığı iş insanı İsmail İbrahim Çağlar’a cezaevinden mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Çağlar, Erzan'ın avukatı aracılığıyla "Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz" dediğini aktardı.

Telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'

Aralarında Arda Turan, Fatih Terim, Emre Belözoğlu gibi isimlerin de mağdur olarak bulunduğu fon dolandırıcılığı olayında yeni gelişmeler yaşandı. Seçil Erzan'ın 3 milyon dolar dolandırdığı iş insanı İsmail İbrahim Çağlar'ın Erzan'ın avukatı ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Çağlar, Erzan'ın avukatı aracılığıyla haber göndererek "Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz" dediğini aktardı.

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"SEÇİL ERZAN'A TESLİM ETMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

İş insanı Çağlar, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Seçil Erzan’la tanışmış ve yüksek gelir vaadiyle para vermeyi kabul etmişti. Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıkmıştı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, “Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a teslim etmem gerektiğini söyledi” demişti.

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Çağlar’ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları dilekçede, “Müvekkilimizin yurtdışındaki parasının yatırım danışmanlığının İsviçre’de mukim Horizon Investment SA tarafından yürütüldüğü, müvekkilimizin parasının yine İsviçre’de mukim Credit Agricole Indosuez-Cenevre’de bulunduğu, müvekkilimizin yurtdışındaki parasının bir kısmını Türkiye’ye getirmek istediği, ancak, Türkiye’deki boşanma davasında malvarlığına tedbir konulması nedeniyle parayı getiremediği, bu sebeple müvekkilimizin Cenevre’deki parasını boşanma davasını yürüten avukatı Candaş Gürol’un hesabına gönderttiği, Gürol’un söz konusu meblağı müvekkilimize elden teslim ettiği, müvekkilimizin meblağı Denizbank’taki kapalı/gizli fonda değerlendirme üzere bankaya yatırdığı”nı belirtti.

"100 BİN DOLAR ÖDEME YAPABİLİRİZ"

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Çağlar ise emniyetteki ifadesinde olayın ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen ilginç telefon konuşmasını şöyle anlattı:

“Seçil Erzan isimli şahsın avukatı olduğunu beyan eden Nadide Karaaslan, 21.04.2023 (Seçil Erzan 11.04.20023’te tutuklandı) tarihinde Whatsapp uygulaması üzerinden aradı ve bana ‘Seçil hanım çok üzgün ve pişman, sizden almış olduğu parayı inkar etmiyor ama şu anda parası yok’ dedi, ben de o esnada hastanede olduğumu ve tedavi olduğumu ancak isterse kendisi ile hastanede buluşabileceğimi söyledim. Avukat olduğunu beyan eden şahıs buluşmayı planladığımız tarihte gelmedi ve beni tekrar 28.04.2023 tarihinde aradı, bu sefer ise bana ‘Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz’ dedi. Ben de kendisine olayın mahkemede çözülebileceğini söyledim ve ödeme yapmasını istemedim.”

"BANKADA KALACAĞINA HAKKINI ALSIN"

Erzan’ın avukatı Nadide Nazlı Karaaslan ise konuşmayı doğrulayarak, “Ancak taksit olayı doğru değil. İsmail İbrahim Çağlar’ın da herhangi bir özelliği yok. Adamın hesabında kalan bir para varmış, Seçil de adam parasını alsın diye düşündü. ‘Kimseye yaramayacak bir para, bari adam alsın. Bankada kalacağına hakkını alsın’ dedi. O para da yurtd ışında varlık barışı ile geldiği için kesintiler oluyormuş hesapta, o yüzden hesapta fazla kalmış” dedi

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Anahtar Kelimeler:
Seçil Erzan
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