Telefon hatları olmayan aboneler 9 aydır fatura ödüyor

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı 100 nüfuslu Borcak köyünde, geçen yıl ağustos ayında telefon hattı kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bu süre içerisinde yeni telefon hatları çekilmezken, köylüler 9 aydır abonelere hala fatura gelmeye devam ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Köy Muhtarı Osman Çırakoğlu, telefon hatlarının olmamasına rağmen hala fatura gelmesine anlam veremediğini ve birçok yere başvuruda bulunduğunu söyledi. Köyde 45 kadar abone olduğunu ifade eden muhtar Çırakoğlu, “25 Ağustos 2019 tarihinde köyümüze gelen telefon hattı kabloları çalındı. Jandarma olayla ilgili tutanak tuttu. 2 ay bekledim, faturalar gelmeye devam edince Bilecik'e gittim ve dilekçe verdim. Hattımızın olmamasına rağmen hala faturaların geldiğini belirttim. Sonraki 1-2 ay gelmedi. Yılbaşından bu yana faturalarımız gelmeye devam ediyor. Bu ne demek? Sorma ver parası mı? Telefonla hiçbir iletişimimiz olmamasına rağmen hala faturalarımız gelmeye devam ediyor” dedi.

Köyde internet ve telefon kullanamadıklarını anlatan Çakıroğlu, faturalara ilişkin mesajlarda aldıklarını söyleyerek, “Muhtarlığın interneti var ama kullanamıyorum. Ona da faturalar geliyor. Telefonuma, 'Şu tarihe kadar ödemezseniz faturanıza açma kapama bedeli 34 lira yansıtılacaktır' diye mesajlar geliyor. Nasıl oluyor bu? Anlayamadık gitti. Kışın köyde 53 vatandaş var, yazın 100'ü geçiyor. Yaklaşık 40-45'te abone var” diye konuştu.