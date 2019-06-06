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Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde alışveriş bahanesiyle bir markete giren şahıs, masa üzerinde bulunan telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.Yenituran Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan M.Ş.T.’ye ait markete gelen şahıs, alış veriş yapmak istediğini bildirdi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde alışveriş bahanesiyle bir markete giren şahıs, masa üzerinde bulunan telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
Yenituran Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan M.Ş.T.’ye ait markete gelen şahıs, alış veriş yapmak istediğini bildirdi. Bu sırada Kur’an-ı Kerim okuyan market sahibine ait 800 TL değerindeki cep telefonu masa üzerinde durduğu sırada şahıs el çabukluğuyla telefonu sol eliyle alarak sol cebine koyduğu sırada market içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs dükkandan ayrıldıktan sonra cep telefonunun masa olmadığını gören M.Ş.T., güvenlik kamerasını incelerken telefonun çalındığını tespit etti.
M.Ş.T., güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurarak hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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