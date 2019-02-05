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Telefon hırsızları küçük çocuğu da suçlarına alet ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir telefoncuya giren 2 kadın vitrinde bulunan 3 telefonu çaldı.

Taylan ERGÜN -İSTANBUL (DHA)-ARNAVUTKÖY'de bir telefoncuya giren 2 kadın vitrinde bulunan 3 telefonu çaldı. Dükkanın kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık anlarında kadınların yanında bulunan küçük çocuk dikkat çekti.

TELEFONLARI ŞALVARINA SAKLADI

Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde İrfan Alkan'a ait telefoncu dükkanına giren 2 kadın, iş yerinden 3 telefon çaldı. Kadınlardan biri iş yeri sahibi İrfan Alkan'ı şarj aleti alma bahanesi ile oyalarken, diğer kadın ise vitrinde bulunan 3 telefonu çalıyor.

Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 kadın ve yanlarındaki küçük kız çocuğu dükkana giriyor. Kadınlardan biri dükkan sahibi ile konuşurken bir diğeri karşı vitrini açarak 3 tane telefonu alıyor. Telefonları el çabukluğuyla şalvarına saklayan kadın yanındakilerle dükkandan ayrılıyor.

SAHTE PARA İLE OYALAMAYA ÇALIŞTILAR

Kadınların iş yerinden ayrılmasından kısa süre sonra vitrindeki telefonlardan 3 tanesinin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi İrfan Alkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayretler içinde kaldım. Yanlarında minicik bir kız çocuğu ile hırsızlık yapan bu kadınları Allah'a havale ediyorum. Kadınlardan birisi beni şarj cihazı alma bahanesi ile oyaladı. Hatta 200 lira para verdi ancak daha parayı elime almadan sahte olduğunu anladım. O yüzden de bozuk paramın olmadığını söyledim. Kadın beni oyalarken diğer kadın ise vitrindeki telefonları çalmış. Görüntüleri polisle paylaştık. Umarım en kısa zamanda yakalanırlar" dedi.

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