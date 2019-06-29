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Telefon hırsızlığı kamerada: Bana baktı öpücük attı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir esnafın telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefon hırsızlığı kamerada: Bana baktı öpücük attı 

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta bir esnafın telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonu çalınan kişi, "Dışarı çıktığında da bana baktı öpücük attı" dedi.
Olay 23 Haziran Pazar günü Esenyurt'ta bir iş merkezinde yer alan dükkanda yaşandı. Bir kişi, iş merkezine müşteri gibi gelerek içeriye girdi. Bu sırada dükkanın sahibi İsmail Tinaj müşteriyle ilgilenmek için dışarı çıktı. Önce ortamı gözleyen hırsız, boş bir anda şarja takılı cep telefonunu çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boşluktan faydalanan hırsızın telefonu alıp iş merkezinden çıktığı görülüyor. Hırsızın rahatlığı ve telefonunu çaldığı esnafla göz göze gelmesi kameralara yansıyor.
Adamı gördüğünde şüphelendiğini ifade eden iş yeri sahibi İsmail Tinaj, "Ben müşterilerle oyalanırken müşterilere mal satmakla uğraşırken o arada demek ki telefonu almış cebine koymuş. Tekrar dışarı çıktı dışarı çıktığında da bana baktı öpücük attı. Kendi kendime dedim ki hayırdır bu ne ayak? Şüphelendim bundan. Ondan sonra tekrar ben içeri girdim baktım telefon şarjda yok. Telefonu almış götürmüş. Meğer ki gerçekten bize öpücük atmış. 15 yıldır burayı işletiyorum ilk defa başımıza geldi" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Telefon hırsızlığı kamerada: Bana baktı öpücük attı Telefon hırsızlığı kamerada: Bana baktı öpücük attı Telefon hırsızlığı kamerada: Bana baktı öpücük attı Telefon hırsızlığı kamerada: Bana baktı öpücük attı

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