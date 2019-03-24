Telefon hırsızlığı şüphelisinden 'Şeytana uydum' savunması

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinden cep telefonu çaldığı iddia edilen M.K. (51), iş yeri sahibinin arkadaşının dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K., "Bir anda şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi.

Manavgat'ta telefon bayisi sahibi Şenol Ay, geçen salı günü tezgahta bulunan 3 bin 500 liralık cep telefonlarından birinin eksik olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Ay, içeri müşteri gibi gelen kişinin çalışana sorular sorduğunu, bu sırada çalışanın başka müşteri için dükkanın arka tarafına gitmesinden faydalanarak, tezgahtan cep telefonunu aldığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Şenol Ay, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hırsızlık şüphelisinin fotoğrafını paylaştı.

ARKADAŞI FARK ETTİ

Ay'ın paylaşımını gören arkadaşlarından biri, dün gece Antalya'da şüpheliye benzeyen kişiyi markette görünce, cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Fotoğrafı Şenol Ay'a gönderen arkadaşı, gördüğü kişinin hırsızlık şüphelisi olduğunu öğrenince polise haber verdi. Polisler tarafından yolda yürürken durdurularak gözaltına alınan M.K., emniyete götürüldü.

'BİR ANDA ŞEYTANA UYDUM'

Manavgat'tan gelen polis ekibine teslim edilen M.K.'nin evinde yapılan aramada, çaldığı cep telefonu bulundu. Şüphelinin telefonu eşine verdiği ve onun kullandığı belirlendi. M.K. ifadesinde, "O gün telefon bayisine ucuz telefon fiyatlarını sormak için girdim. İçeride müşteriler vardı. Bir anda şeytana uydum. Tezgahtan telefonu alarak cebime koydum ve telefon bayisinden çıktım. Çok pişmanım" dedi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi. M.K.'nin eşindeki telefon ise polis tarafından alınarak, iş yeri sahibine teslim edildi.

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