HABER

Telefon hırsızlığı şüphelisinden 'Şeytana uydum' savunması

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinden cep telefonu çaldığı iddia edilen M.K.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinden cep telefonu çaldığı iddia edilen M.K. (51), iş yeri sahibinin arkadaşının dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K., "Bir anda şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi.

Manavgat'ta telefon bayisi sahibi Şenol Ay, geçen salı günü tezgahta bulunan 3 bin 500 liralık cep telefonlarından birinin eksik olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Ay, içeri müşteri gibi gelen kişinin çalışana sorular sorduğunu, bu sırada çalışanın başka müşteri için dükkanın arka tarafına gitmesinden faydalanarak, tezgahtan cep telefonunu aldığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Şenol Ay, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hırsızlık şüphelisinin fotoğrafını paylaştı.

ARKADAŞI FARK ETTİ

Ay'ın paylaşımını gören arkadaşlarından biri, dün gece Antalya'da şüpheliye benzeyen kişiyi markette görünce, cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Fotoğrafı Şenol Ay'a gönderen arkadaşı, gördüğü kişinin hırsızlık şüphelisi olduğunu öğrenince polise haber verdi. Polisler tarafından yolda yürürken durdurularak gözaltına alınan M.K., emniyete götürüldü.

'BİR ANDA ŞEYTANA UYDUM'

Manavgat'tan gelen polis ekibine teslim edilen M.K.'nin evinde yapılan aramada, çaldığı cep telefonu bulundu. Şüphelinin telefonu eşine verdiği ve onun kullandığı belirlendi. M.K. ifadesinde, "O gün telefon bayisine ucuz telefon fiyatlarını sormak için girdim. İçeride müşteriler vardı. Bir anda şeytana uydum. Tezgahtan telefonu alarak cebime koydum ve telefon bayisinden çıktım. Çok pişmanım" dedi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi. M.K.'nin eşindeki telefon ise polis tarafından alınarak, iş yeri sahibine teslim edildi.

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Tarlaya uçan traktörün altında kalan 2 kişi öldüTarlaya uçan traktörün altında kalan 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.