HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefon kablolarını böyle çaldılar

Telefon kablolarını böyle çaldılar

12.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde direklerdeki telefon kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde direklerdeki telefon kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Telefon kablolarının çalındığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayının ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinde de yola çıkarak, yaklaşık 1,5 Ay süren ısrarlı çalışma ve teknik incelemelerin sonucunda, olaya karışan S.Ç ve B.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kabloları kesip çalmaya çalıştıkları anlarda güvenlik kameraları tarafındna saniye saniye kaydedildi.
Şüpheli S.Ç ve B.M.’nin 2019 ve 2020 yılları içerisinde toplam 14 adet hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çerkezköy Kapalı Cezaevine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı böyle öldürdüDehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı böyle öldürdü
Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı! Tutuklu sanık, tahliye edildi

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı!

Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Yer: Adana! Komiserden alkışlanacak davranış

Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İntihar edeceğini söyleyip taksiye binen adam, polisi görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Karşısında görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.