HABER

Telefon kablosu hırsızlarına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 17:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait ormanlık alandaki telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Telefon kablosu hırsızlarına suçüstü

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait ormanlık alandaki telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İfadelerinden ilçedeki 2 evden hırsızlık ve yine aynı telekomünikasyon şirketine ait direği keserek, fiber optik kabloları çaldıkları belirlenen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
İhbarı değerlendiren Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık günü saat 23.30 sıralarında, Yaylaceylan Mahallesi Karabel mevkisindeki ormanlık alanda bulunan telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarının kesilerek, çalındığını belirledi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Y. B., M.B., ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kabloları kesmekte kullandığı belirlenen yankeski ve kerpeten ile çalmaya çalıştıkları 200 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosuna ise el koyuldu. Şüphelilerin ifadelerinden 12 Haziran'da Ceylan Mahallesi Karabel mevkisindeki 2 evden hırsızlık yaptıkları, 31 Ağustos'ta yine aynı telekomünikasyon şirketine ait direği keserek, 80 metre fiber optik kabloyu çaldıkları da belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı (3)ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı (3)
Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktıBu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Mardin'deki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

Dara Antik Kenti'ndeki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.