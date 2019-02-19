Telefon kablosu hırsızlık zanlısı 5 kişi yakalandı

Konya’da önceki gün iki ayrı adreste gerçekleştirilen telefon kablosu hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 5 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün merkez Meram ilçesi Sağlık Mahallesi’nde iki farklı adreste gerçekleştirilen telefon kablosu hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 450 metre uzunluğunda telefon kablolarının çalışması olayına H.B. isimli şahsın karıştığını tespit etti. Savcılık talimatının ardından şüpheli H.B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayını kabul eden eden şüpheli H.B.’nin Ocak ayında da Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi’nde de kablo hırsızlığına karıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli H.B.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren jandarma, şahsın kullandığı araçtan yola çıkarak hırsızlık olayına karışan B.S., M.D., H.H.D. ve Y.D. isimli zanlıları da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

