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'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı televizyon, hatta güvenlik kamerası... Aklınıza gelen internete bağlı tüm cihazlar özel hayatınızı deşifre ediyor. Bunun olması için ihtiyaç duyulan tek unsursa teknolojik aletlerde mikrofon ya da kamera bulunması. Yani siz farkında olmadan cihazınızın kamerasıyla sizi izliyor ya da mikrofondan söylediklerinizi dinliyor olabilirler.

Kötü niyetli bilgisayar korsanları, şirketler ve gizli teşkilatlar tarafından kullanılan bu yöntemin en kötü yanı da siz bunların yapıldığını hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Üstelik izlenmenizi farkında olmadan kendiniz onaylıyorsunuz! Nasıl mı?

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Özel hayatın gizliliği endişesi, teknolojiyle birlikte daha da arttı. Telefon, bilgisayar, tablet ve hatta akıllı televizyonlardaki kamera ve mikrofon üzerinden evinizde anbean izleniyor olabilirsiniz. İşte tehditler ve korunma yolları...
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Görevimiz Tehlike 5’te bir ajan, internete bağlı tüm cihazların (telefon, güvenlik kamerası, bilgisayar vs.) kamerasına elindeki tabletle erişerek yüz tanıma sistemiyle, aradıkları kişiyi dünyanın herhangi bir yerinde tespit edebiliyordu.
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Posta'dan Erdal Kaplanseren'in haberine göre bu ve benzeri yöntemlerle gözetleme sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da var! Cihazlarınızın kamerasından sizi izliyor ve mikrofonundan dinliyor olabilirler. Dünyada bunu kötü niyetli bilgisayar korsanları, şirketler ve bazı gizli teşkilatlar yapıyor.
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İNTERNET DE SİZE BAĞLI!

İNTERNET DE SİZE BAĞLI!
Evinizdeki internete bağlı cihaz sayısının artması daha fazla konfor sağlamış olabilir fakat şu da bir gerçek ki, bu durumda internet de size bağlı oluyor! Evinizdeki bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV’nin yanı sıra güvenlik kamerası ve bebek takip monitörü gibi cihazlar da gizli gözler için mükemmel birer araç. Birileri gündelik hayatınızı en doğal haliyle izliyor olabilir.
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TELEFON KAMERASINDAN İZLİYORLAR

TELEFON KAMERASINDAN İZLİYORLAR
Akıllı telefonların kamera ve mikrofonlarına uzaktan erişimin mümkün olduğunu kanıtlayan pek çok vaka gördük. Telefon kameranız çalıştığında ekranda o görüntü yer alıyor değil mi? Bunu da çözmüşler! Açılan görüntü tam ekran yerine, kullanıcının göremeyeceği şekilde bir piksel içinde çıkıyor.
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Bu sayede biz telefonumuzda herhangi bir hareket fark etmeden, o sırada kameramız görüş açısında görüntülü ve sesli kayıt alabiliyor.
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Instagram’da profilinizi ziyaret edenleri bildirdiğini iddia eden bazı uygulamalar bir ajan gibi telefonunuza sızarak uzaktan izlenmenizi mümkün kılıyor. Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar konusunda çok dikkatli olmalısınız.
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KAMERANIZI KAPATIN

KAMERANIZI KAPATIN
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in paylaştığı bir fotoğrafında, arkasındaki dizüstü bilgisayarında bir detay dikkat çekti. Zuckerberg’in bilgisayar kamerası ve mikrofonu, bantla kapatılmıştı. Bu yöntem oldukça etkili olabilir.
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Bilgisayar kamerası ve mikrofonunuzu siz de bu şekilde kapatabilirsiniz. Bilgisayarınıza kurduğunuz yazılımlara ve ziyaret ettiğiniz sitelere dikkat edin. Ayrıca güncel bir güvenlik yazılımı kullanmanızda da fayda var.
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AMERİKAN ŞİRKETİ PATENT ALDI

AMERİKAN ŞİRKETİ PATENT ALDI
Yeni nesil akıllı TV’lerde de kamera ve mikrofon bulunuyor ve hepsi internete bağlı. Evet, oradan da izleyebilirler! Üstelik bunu yasal olarak da yapabilirler. Amerikan iletişim devi Verizon’ın dijital video kaydedici ve dijital TV yayını alıcısı gibi cihazlar için aldığı bir patente bakalım: Amaç, “iç mekân eylemlerini” tespit ederek izleyiciye uygun reklamlar yayımlamak. Bu nasıl olacak?
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Uydu alıcınızdaki bir kamera; sizi daima izleyerek yemek yeme, koltuğa uzanma, konuşma, temizlik yapma ve “diğer fiziksel aktiviteleri” takip edecek. Tespit edilen eylem ana bilgisayara gönderilecek ve karşılığında o aktiviteye uygun reklamlarla karşılaşacaksınız. İşin bir de ahlaki yanı var ve etik tartışmalar doğuracak nitelikte. Örneğin, odada birisinin şiddete maruz kaldığını tespit eden cihaz, polise haber vermeli mi?
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Anahtar Kelimeler:
kamera teknoloji

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