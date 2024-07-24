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Telefon kapalıyken arayan numaraları nasıl öğrenebilirim? Telefon kapalıyken kimin aradığı nasıl öğrenilir? Türk Telekom, Vodafone, Turkcell telefon kapalıyken kimin aradığını öğrenme

Burcu Tufan Burcu Tufan
22.07.2024 15:33
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Günlük yaşamda aniden şarjı biten ya da herhangi bir nedenden ötürü telefonu kapanan bir kişinin cihazı açıldığı gibi öğrenmek istediği bilgiler arasında gelen aramalar yer alır. Telefon kapalıyken gelen aramaların ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için ücretli servisler tercih edilebilir. Cihaz ayarlarından telefon kapalıyken gelen aramaları görüntüleme seçeneğinin nasıl açılabildiği ise ayrı bir başlık altında ele alınmalıdır.

Telefon kapalıyken arayan numaraları nasıl öğrenebilirim? Telefon kapalıyken kimin aradığı nasıl öğrenilir? Türk Telekom, Vodafone, Turkcell telefon kapalıyken kimin aradığını öğrenme

GSM operatörleri tarafından hat sahiplerine sunulan çeşitli servisler ile telefon kapalıyken cihaza hangi numaradan, ne zaman ve kaç defa arama geldiği gibi bilgilere ulaşılabilir. Bu servislerin her biri ücretli hizmetler iken özellikleri de GSM operatörünün ne olduğuna göre değişkenlik gösterir. Arayanı Bil, Kim Bu, Kim Aramış gibi servisler aylık olarak ücretlendirilip faturaya yansıtılır. Bu servislere ek olarak cihaz sisteminden alınan bir kod ile telefon kapalıyken gelen aramaları öğrenmek için mevcut ayarlar güncellenebilir.

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Telefon kapalıyken arayan numaraları nasıl öğrenebilirim?

Akıllı telefonların şarjı bittiğinde ya da bu cihazlar herhangi bir nedenden ötürü kapandığında GSM hattına gelen aramaların kişiye ulaşması mümkün değildir. Kapalı durumdaki cihazını açan bir kişi ise genellikle telefonunun kapalı kaldığı süre boyunca herhangi bir arama alıp almadığını merak eder. Günlük yaşamda iletişim problemlerinin önüne geçmek isteyen ve Android ya da iPhone telefon kapalıyken arayanı görme işleminin detaylarını öğrenmeye çalışan kişiler çeşitli hizmetlerden uygun fiyatlarla yararlanabilir. Dolayısıyla “Telefon kapalıyken kimin aradığı nasıl öğrenilir?” sorusuna yanıt olan temel yöntemler sıralanmalıdır.

Telefon kapalı durumdayken gelen aramaların daha sonra görüntülenebilmesi için kullanılabilen servisler Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi operatörler için değişkenlik gösterir. Bu bağlamda “Telefon kapalıyken kim aramış nasıl öğrenilir?” sorusuna yanıt olan servislerin nasıl kullanıldığı farklı GSM operatörleri için aşağıdaki gibi ele alınabilir:

Türk Telekom telefon kapalıyken kimin aradığını görme yöntemi

GSM operatörü olarak Türk Telekom’u tercih eden kişiler "ArayanıBil servisi" sayesinde telefonları kapalıyken kimden, kaç defa, ne zaman arama aldığını öğrenebilir. Bu servise kaydolmak isteyenler cihazlarının mesajlar kısmından “ARAYANIBIL” yazıp 7073’e göndermelidir. Yine Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden de aktifleştirilebilen bu servisin aylık olarak ücretlendirildiği ve faturaya yansıtıldığı bilinir. Telefon kapalıyken kim aramış Türk Telekom servisi olan bu hizmetten yararlananlar akıllı cihazları açıldığı takdirde kendilerine ulaşmaya çalışan kişilerin bilgisini mesaj yoluyla öğrenir.

Turkcell telefon kapalıyken kimin aradığını görme

GSM operatörü Turkcell olan kişiler telefonları kapalıyken kendilerine gelen aramaların detaylarını "Kim Aramış" servisiyle keşfedebilir. Bu servise kaydolmak için Turkcell mobil uygulamasına giriş yapmak ya da 2200’a “KIM” kısa mesajını göndermek yeterlidir. Telefon kapalıyken kim aramış Turkcell hizmeti ücretli bir seçenek iken diğer GSM operatörlerinde olduğu gibi aylık olarak ücretlendirilir.

Vodafone telefon kapalıyken kimin aradığını görme

Vodafone kullanıcısı olan bir kişi telefonu kapalıyken kaç defa, hangi numaradan, ne zaman arama aldığını görmek istediği takdirde "Arama Asistanı", "Arama Asistanı Plus" veya "Kim Bu" servislerini tercih edebilir. "Arama Asistanı Plus" hizmeti "Kim Bu", "Kim Bu Ekstra", "Arayan Kim" gibi hizmetlerin tamamını kapsarken mobil uygulama üzerinden veya 7544’e “ASISTAN PLUS” mesajı gönderilerek aktifleştirilebilir. Yalnızca "Kim Bu" servisinden yararlanmak isteyen kişilerin ise yine 7544’e “KIM” yazıp kısa mesaj iletmeleri gerekir. Aynı anda bu iki ayrı hizmetten yararlanılması mümkün değilken ASISTAN PLUS servisinin "Kim Bu" hizmetini de içerdiği unutulmamalıdır. Telefon kapalıyken kim aramış Vodafone servisleri aylık olarak ücretlendirilirken faturaya dahil edilir.

Telefon kapalıyken arayanları görme ücretsiz bir yöntem var mı?

Telefon kapalıyken gelen aramalardan haberdar olmak için kullanılabilen en güvenilir yöntem GSM operatörlerinin sunduğu servislerden yararlanılmasıdır. Bunun dışında cihazlara yüklenebilen çeşitli programlar ve uygulamalar mevcut olsa da güvenilir bulunmaz.

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