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Telefon kasko sorgulama: Telefonumun kaskosu var mı, nasıl öğrenebilirim?

12.10.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon kaskosu, telefonu satın aldığınız andan itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde kasko özellikle telefon ekranının kırılması gibi masrafları temin eder. Cep telefonunun fiyatına göre telefon kasko fiyatı belirlenir ve telefonu satın alma anında tahsil edilir. Peki, telefon kasko sorgulama nasıl yapılır?

Telefon kasko sorgulama: Telefonumun kaskosu var mı, nasıl öğrenebilirim?

Cep telefonlarının kasko süresi 1 yıldır. Cep telefonunu satın aldıktan sonraki 1 yıl kasko kapsamında güvence altında tutulur. Özellikle telefon ekranının kırılması gibi durumlar yaşandığında teminat sağlar. Telefon kaskoları kullanıcı hatası olarak yaşanan hasarlarda da kullanıcıyı bu 1 yıl içinde önemli masraflardan kurtarır. Telefon kaskosu bir yıllıktır ve bu nedenle kasko fiyatlandırması yıllık olarak yapılır. Cep telefonunun sigorta bedeli, satın alınan telefonun fiyatı üzerinden belli bir oranda fiyat belirlenir ve bu fiyat üzerinden hesaplanır. Peki, telefonumun kaskosu var mı, varsa nasıl öğrenebiliriz?

e-Devlet şifreniz ile cep telefonunuzun kaskosu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Telefon kasko sorgulama için e-Devlet üzerinden hizmetler sekmesini açmalısınız. Sonrasında "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi"ni açıp kasko poliçe sorgulama sayfasına gidebilirsiniz. Açılan sayfada plaka bilgisi aralarda boşluk bırakarak girdikten sonra dilediğiniz kaskoyu sorgulayabilirsiniz.

Telefon kaskosu kaç yıl?

Telefonların kasko süresi diğer kasko ürünleri gibi 1 yıl üzerinden yapılır. Diğerlerinde de olduğu gibi telefon kaskosu, telefonu satın aldıktan sonra 1 yıl boyunca güvence altına alınmasını sağlar. Cep telefonlarına yapılan kasko bir yıllık olarak düzenlenir. Bu nedenle yıla göre fiyata tabi olur. Cep telefonunuzun sigorta fiyat, aldığınız telefonun fiyatı üzerinden belirlenir. Telefonun fiyatı üzerinden belli bir oranda fiyat belirlenmesi sonucunda hesaplanır. Bu sebeple standart bir cep telefonu sigorta fiyatı yoktur.

Telefon kaskosu neleri kapsar?

Günümüzde hemen hemen herkesin sahip olduğu iletişim aracı cep telefonu, belli kaza ve risklere karşı satın aldıktan sonraki 1 yıl kasko tarafından belli teminatlarla güvence altına alınır. Telefon kaskosunun kapsadıkları durumlar şunlardır:

  • Çarpması
  • Düşme
  • Sıvı teması
  • Yüksek voltaja maruz kalma
  • Çalınması

Telefon kaskosu bu gibi garanti kapsamına girmeyen arızalara karşı telefonu güvence altına alır. Bu hizmet ek olarak teknik destek, danışmanlık, lojistik, hukuki danışmanlık gibi hizmetlerle de desteklenir.

Telefon kaskosunda dikkat edilmesi gerekenler

Telefon kaskosu olası risklere karşı bütçenizi korumaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta çeşididir. Telefonu kaskosunda bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Telefon kaskosunda dikkat edilmesi gereken durumlar:

  • Cep telefonunun AVM, metro, pazar gibi kamusal alanlarda çalınması hâlinde kasko kapsamına girmez. Ancak cihaz evdeyken çalınırsa kasko kapsamında değerlendirilir.
  • 18 yaş altındaki bir kişi cep telefonunu kullanıp bozarsa kasko bu bedeli karşılamaz.
  • Telefon kaskosu olan bir cihaz bir yerde unutulmuşsa, kasko kapsamında değerlendirilmez.

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